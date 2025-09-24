ย้อนดู ญี่ปุ่น ซ่อมถนน เสร็จภายใน 7 วัน หลังเกิด หลุมยุบ ขนาดใหญ่

ย้อนดูญี่ปุ่นซ่อมถนนเสร็จภายใน 7 วัน หลังเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่
จากเหตุการณ์ถนนทรุดตัวและยุบลงเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน ทำให้หลายคนหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก เมื่อครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเคยเกิดถนนยุบตัวจนเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่ ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยหลุมที่เกิดจากถนนยุบตัวครั้งนั้น ยาว 30 เมตร กว้าง 27 เมตร ลึก 15 เมตร
แต่ญี่ปุ่นใช้เวลาเพียงแค่ 7 วัน ถนนดังกล่าวก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน
เรียกเสียงชื่นชมจากชาวโลก ถึงความรวดเร็วในการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมยุบขนาดใหญ่นี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นการทำงานที่ร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอกชนหลายบริษัท และมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญ
ขณะที่มีรายงานว่า จริงแล้ว ถนนนี้ซ่อมเสร็จภายในเวลาเพียง 2 วัน ส่วนวันที่เหลือ เป็นการประเมินความปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน
นอกจากนี้ หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สร้างความเสียหายอย่างหนัก ทำให้ถนนในเมืองทาคัตสึกิ ตอนเหนือของจังหวัดโอซากา เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ แต่ญี่ปุ่นใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน ในการซ่อมแซมถนน จนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในวันที่ 19 มิถุนายน ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่ใช้ถนนเพื่อการสัญจร