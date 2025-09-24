ต่างประเทศ

ไต้ฝุ่นรากาซา พัดถล่มฮ่องกง น้ำท่วมเมือง ลมซัดกระจกโรงแรมดังแตก ไหลท่วมล็อบบี้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ฮ่องกงฟรีเพรส (HKFP) รายงานว่า ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซา ได้ซัดประตูกระจกของโรงแรม Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong แตกกระจาย และได้เอ่อท่วมล็อบบี้ของโรงแรม ขณะที่ลมกระโชกแรงระดับพายุเฮอริเคน ยังคงพัดกระหน่ำเข้าเมือง ทำให้ต้นไม้ล้ม และน้ำท่วมชายฝั่ง

วิดีโอดังกล่าว ได้เผยแพร่ให้เห็นอย่างกว้างขวางว่าชายคนหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรมฟูลเลอร์ตัน ระดับน้ำดูเหมือนจะสูงถึงหัวเข่า และได้ยินเสียงพนักงานเร่งให้คนออกจากล็อบบี้

โรงแรมได้เปิดเผยกับ HKFP ว่า ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ และได้จัดสรรทรัพยากรต่างๆ และกำลังดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ เพื่อความปลอดภัยของแขก

พายุรากาซา ได้ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเกิดน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งตะวันออก ในช่วงเช้าวันพุธ พื้นที่เช่น Heng Fa Chuen ได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษ โดยมีคลื่นสูงเท่าเสาไฟฟ้าริมน้ำ

น้ำยังได้ท่วมเข้าไปในลานบ้านจัดสรรและถนนในช่วงเช้าตรู่ ตามที่ได้เผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียด้วย ทั้งนี้ ยังมีชิ้นส่วนของอาคาร โรงแรมแรมเบลลาจิโอใน Sham Tseng ที่ฉีกขาดระหว่างพายุพัดถล่มด้วย

พายุไต้ฝุ่นได้สร้างความเสียหายไปทั่วเมือง โดยทางการฮ่องกงได้รับรายงานต้นไม้ล้มแล้ว 350 ต้น โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากพายุไต้ฝุ่นรวม 56 คน และได้รับการรักษาตัวที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตามข้อมูลของสำนักงานบริหารโรงพยาบาล ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 50 แห่งในหลายอำเภอ โดยมีผู้อพยพ 791 ราย

