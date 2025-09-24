จับตา! สหรัฐ เผย เร่งสรุปข้อตกลงการค้าชาติอาเซียนเร็วๆ นี้
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายเจมีสัน เกรียร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ กล่าวในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24 กันยายน ว่าสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะสรุปข้อตกลงการค้ากับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า
สหรัฐอเมริกามีการบรรลุข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซียและเวียดนาม ในเรื่องภาษีศุลกากร แต่กำลังอยู่ในช่วงสรุปเงื่อนไขต่างๆ ให้เสร็จสิ้น โดยสหรัฐตั้งอัตราภาษีศุลกากรแก่ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนอยู่ที่ระดับ 19%-20% โดยมีประเทศลาวและเมียนมาที่ถูกสหรัฐคิดภาษีในอัตราสูงถึง 40% ส่วนประเทศอาเซียนที่ถูกคิดภาษีในอัตราต่ำที่สุดคือสิงคโปร์ที่ 10%
เกรียร์กล่าวว่าการหารือกับประเทศต่างๆ เรื่องภาษีกำลังมีความคืบหน้าที่ดี ทำให้มีการประกาศข้อตกลงไปแล้วบางส่วน แต่ข้อตกลงอื่นๆ กำลังจะได้ข้อสรุปในช่วงไม่กี่เดือน หรือสัปดาห์ข้างหน้า เกรียร์กล่าวอีกว่าสหรัฐอเมริกาเปิดรับการค้ากับอาเซียนแต่จะต้องเป็นการค้าที่สมดุลและต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน
“เราเชื่อว่ามีหลายเรื่องที่เรามีความสนใจตรงกัน และเราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ด้วยการนำความสมดุลมาสู่ระบบการค้าโลก” เกรียร์กล่าว
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลของอาเซียนถึงผลกระทบของนโยบายภาษีของสหรัฐที่จะมีต่อเศรษฐกิจในอาเซียน เช่น เวียดนามที่อาจสูญเสียเงินสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากการถูกสหรัฐเก็บภาษีในอัตรา 20% ทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหนักที่สุดในอาเซียน ตามข้อมูลการคาดการณ์ของ United Nations Development Programme
แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ลงวันที่ 23 กันยายน ระบุถึงผลกระทบและความไม่มั่นคงจากเรื่องภาษี และการค้าในภูมิภาคอาจชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ที่คาดว่าเป็นผลจากการเร่งส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีก่อนที่อัตราภาษีจะเริ่มมีผลบังคับใช้ นอกจากนั้นยังแสดงความกังวลต่อการกีดกันทางการค้าและมาตรการทางการค้าเพียงฝ่ายเดียว ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการค้าพหุภาคีและเสถียรภาพของระบบห่วงโซ่อุปทานโลก