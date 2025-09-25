ศาลเกาหลีใต้ ตัดสินจำคุก 15 ปี ซีอีโอ-ลูกชาย บริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ หลังไฟไหม้ดับ 23 ศพ

ศาลเกาหลีใต้ ตัดสินจำคุก 15 ปี ซีอีโอ-ลูกชาย บริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ หลังไฟไหม้โรงงาน ทำดับ 23 ศพ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน บีบีซี รายงานว่า ศาลเกาหลีใต้พิพากษาจำคุก 15 ปี นายปาร์ก ซุนควอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาริเซลล์ (Aricell) ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของ เกาหลีใต้
จากเหตุไฟไหม้โรงงานของอาริเซลล์ในเมืองฮวาซอง ห่างจากกรุงโซลทางใต้ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดือนมิ.ย.2567 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 23 ราย รวมถึงแรงงานชาวต่างชาติ 18 ราย และบาดเจ็บอีก 8 ราย
ศาลวินิจฉัยว่าเหตุไฟไหม้โรงงานอาริเซลล์เป็น “ภัยพิบัติที่คาดการณ์ไว้” โดยนายปาร์กและผู้บริหารคนอื่นๆ ถือเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนงานเสียชีวิต นอกจากนี้ลูกชายของนายปาร์กซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก็ถูกตัดสินจำคุก 15 ปีเช่นกัน
คำตัดสินดังกล่าวถือเป็นโทษจำคุกที่นานที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ซึ่งมีบทลงโทษจำคุกเจ้าของหรือผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อย 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 ล้านวอน (ราว 22.8 ล้านบาท) สำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต
รายงานระบุอีกว่าอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้พิพากษาโทษจำคุก 20 ปี โดยให้เหตุผลว่าผู้บริหารอาริเซลล์ได้เปลี่ยนแปลงโรงงานจนเป็นเหตุให้พนักงานหนีออกจากอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้ได้ยากขึ้น เจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวด้วยว่าบริษัทไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและไม่ได้ฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอ