‘เซเลนสกี’ วอนมหาอำนาจโลกช่วยหยุดสงคราม รัสเซีย-ยูเครน ก่อนปูตินขยายวงสู้รบ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครน ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน เรียกร้องให้บรรดาประเทศมหาอำนาจโลกช่วยหยุดการทำสงครามของรัสเซียในประเทศยูเครน โดยเตือนถึงการแข่งขันทางอาวุธที่น่าห่วงกังวลและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียเล็งที่จะขยายการทำสงครามไปไกลนอกเหนือจากแค่ในยูเครน
คำกล่าวของเซเลนสกีมีขึ้นหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ซึ่งทรัมป์เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองโดยบอกว่ายูเครนสามารถเอาดินแดนของตัวเองทั้งหมดกลับมาจากรัสเซียได้ และทรัมป์ยังเสนอแนวคิดให้ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียหากรุกล้ำน่านฟ้าของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
เซเลนสกีกล่าวในที่ประชุมว่า การหยุดยั้งรัสเซียในตอนนี้มีราคาที่ต้องจ่ายน้อยกว่าการสงสัยว่าใครจะเป็นคนแรกที่ผลิตโดรนธรรมดาแต่ติดหัวรบนิวเคลียร์ ผู้นำยูเครนยังเสนอให้มีการออกกฎที่มีผลทั่วโลกในการจำกัดการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ในอาวุธเพราะเทคโนโลยีนี้อันตรายมากและมีการใช้ในโดรนที่โจมตียูเครนแล้ว
เซเลนสกีกล่าวอีกว่า การถือกำเนิดของเอไอหมายความว่าการแข่งขันในการผลิตอาวุธได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่สุดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงความผิดหวังที่การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือยังอยู่ในระดับที่ไม่มากพอในตอนนี้
จนถึงตอนนี้ ยูเครนสู้รบกับรัสเซียมานานกว่า 3 ปีครึ่ง บรรดาชาติตะวันตกกำลังเร่งให้การสนับสนุนยูเครนแต่เรื่องดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเพราะประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐไม่ยอมคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหญ่หรือส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครนอีกครั้ง แม้ว่าทรัมป์จะส่งสัญญาณของการเปลี่ยนท่าทีในเรื่องรัสเซียแต่ก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าทรัมป์จะช่วยเหลือยูเครนเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร
ด้านนายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์ว่าทรัมป์กำลังหมดความอดทนกับรัสเซีย เพราะรัสเซียไม่พยายามมากพอในการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับยูเครน หากรัสเซียไม่ยอมเจรจาด้วยความจริงใจก็จะเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อรัสเซียเอง แวนซ์ปฏิเสธว่าทรัมป์ไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนแต่เป็นการเห็นถึงความเป็นจริงในภาคพื้นดิน
เซเลนสกีให้ความเห็นว่าในยุคปัจจุบันการเป็นพันธมิตรกับประเทศมหาอำนาจเป็นเรื่องสำคัญ แต่หากประเทศนั้นต้องการสันติภาพก็จำเป็นต้องผลิตอาวุธ ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ก็เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยตอนนี้ยูเครนเริ่มส่งออกอาวุธให้กับประเทศพันธมิตรด้วยที่พัฒนาจากประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เรียนรู้จากการทำสงครามกับรัสเซีย แม้ว่ายูเครนจะมีข้อกำหนดมากมายเกี่ยวกับการส่งออกยุทโธปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้าม แต่ทางยูเครนกำลังผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวหากยูเครนมียุทโธปกรณ์นั้นอยู่ในครอบครองมากพอ
สำหรับในเรื่องที่เครื่องบินรบและโดรนของรัสเซียรุกล้ำน่านฟ้าของประเทศโปแลนด์และเอสโตเนีย ที่เป็นชาติสมาชิกนาโตเมื่อเร็วๆ นี้ เซเลนสกีบอกว่านี่เป็นหลักฐานว่าปูตินกำลังเล็งที่จะขยายวงการสู้รบออกไปและไม่มีใครปลอดภัยจากเรื่องนี้