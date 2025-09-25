ทูตไทย ร่วมประชุมยูเอ็น ย้ำจุดยืน ต่อต้านย้ายเงินผิดกม.-อาชญากรรมข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วยนางสาวรุจิกร แสงจันทร์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม First Biennial Summit for a Sustainable, Inclusive and Resilient Global Economy: Implementing Commitments on Financing the SDGs ในช่วงสัปดาห์ผู้นำของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 80
การประชุมดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติและมีกำหนดจัดทุก ๆ 2 ปี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันระหว่างประเทศได้หารือกับผู้นำประเทศเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนปี 2573 โดยเฉพาะการดำเนินการตามผลลัพธ์การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 4 หรือพันธสัญญาเซบียา ซึ่งมุ่งเน้นที่จะปิดช่องว่างด้านเงินทุนจำนวน 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา
เอกอัครราชทูต ได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินเพื่อความยั่งยืน การต่อต้านการเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ การปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงิน และการเสริมสร้างหุ้นส่วนระดับโลก ซึ่งรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับ OECD