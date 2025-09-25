นำสู้โลกร้อน! จีน ประกาศเป้าหมายใหม่ มุ่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7-10% จากระดับสูงสุด ภายในปี 2035
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ประกาศแผนการด้านสภาพภูมิอากาศใหม่ของจีน ในกล่าวแถลงผ่านวิดีโอบนเวทีประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพอากาศที่จัดโดยนายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 24 กันยายน โดยระบุว่าจีนตั้งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7-10% จากระดับสูงสุดของประเทศให้ได้ภายในปีค.ศ.2035
ประธานาธิบดีสีกล่าวอีกว่า จีนยังมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นถึง 6 เท่าจากระดับในปี 2020 ภายใน 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศให้มากกว่า 30%
การกำหนดเป้าหมายใหม่ของจีนในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกอย่างจีน ได้ให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ก่อภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่ชะลอการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเท่านั้น แม้เป้าหมายดังกล่าวที่ประกาศออกมาจะน้อยกว่าที่ผู้สังเกตการณ์หลายคนคาดหวังก็ตาม
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสียังเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกดำเนินการอย่างแข็งขันมากขึ้นในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกล่าวพาดพิงอย่างอ้อมๆ ถึงสหรัฐอเมริกา แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรงว่า ได้ถอยห่างจากเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
“การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียวและการปล่อยคาร์บอนต่ำคือแนวโน้มของยุคสมัยเรา แม้บางประเทศจะสวนกระแสนี้ แต่ประชาคมระหว่างประเทศควรยึดมั่นในเส้นทางที่ถูกต้อง รักษาความเชื่อมั่น การกระทำและความพยายามอย่างไม่ลดละ” นายสีกล่าว ซึ่งมีขึ้นหลังจากหนึ่งวันก่อนหน้า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวบนเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นจีเอ) โจมตีประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่า เป็นเรื่องหลอกลวง และเรียกนักวิทยาศาสตร์ว่า”โง่” อีกทั้งยังวิจารณ์ชาติสมาชิกสหภาพยุโรป(อียู)และจีนที่หันไปสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
ก่อนหน้านี้ทรัมป์ยังถูกวิจารณ์จากการออกคำสั่งเป็นครั้งที่ 2 ให้นำประเทศสหรัฐถอนตัวออกจากความตกลงปารีส ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือสำคัญที่มีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน