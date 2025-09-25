ฮ่องกง เริ่มฟื้น-เปิดสนามบิน หลังไต้ฝุ่นรากาซาอ่อนกำลัง 33 ชีวิตยังสูญหายในไต้หวัน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สนามบินฮ่องกงกลับมาเปิดทำการบินเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกครั้งในวันที่ 25 กันยายน หลังพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซาเคลื่อนตัวผ่านไปและอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน
ไต้ฝุ่นรากาซาพัดถล่มฮ่องกง ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ จนส่งผลกระทบต่อย่านธุรกิจ การเดินทาง และมีการปิดการเรียนการสอน ก่อนที่ต่อมาจะพัดขึ้นฝั่งที่เมืองหยางเจียงของประเทศจีนในวันที่ 24 กันยายน มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 100 คนในฮ่องกง และทางการฮ่องกงประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นในระดับ 10 ถือเป็นการเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับสูงที่สุดตลอดวันที่ 24 กันยายน คลื่นสูงและฝนที่ตกหนักทำให้ถนนหลายสายเกิดน้ำท่วมและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย
ล่าสุด สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงได้ปรับลดการเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นลงเหลือระดับ 3 หลังไต้ฝุ่นรากาซาอ่อนกำลังลงเหลือเป็นพายุโซนร้อน แต่โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนบางแห่งในฮ่องกงยังคงปิดการเรียนการสอนในวันนี้
สำนักงานบริหารสนามบินฮ่องกงเปิดเผยว่าเที่ยวบินต่างๆ กำลังทยอยกลับมาให้บริการตามปกติอีกครั้งนับตั้งแต่เวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น และรันเวย์ทั้ง 3 แห่งของสนามบินกลับมาเปิดทำการบินอีกครั้ง โดยคาดว่าจะรองรับเที่ยวบินมากกว่า 1,000 เที่ยวบินตามปกติ ทั้งยังคาดว่าการดำเนินงานในสนามบินจะพลุกพล่านมากขึ้นในวันที่ 24 – 25 กันยายน
ทางการฮ่องกงกำลังเร่งซ่อมแซมถนนที่เสียหายและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นลงมามากกว่า 1,000 ต้น และยังเหลือพื้นที่น้ำท่วมอีกประมาณ 85 จุด ขณะที่ทางการไต้หวันได้ปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นรากาซาลงจากเดิม 17 รายเหลืออยู่ที่ 14 ราย แต่ยังคงมีผู้สูญหาย 33 ราย หลังไต้ฝุ่นรากาซาพัดถล่มเขตฮัวเหลียน ส่งผลให้เขื่อนกันน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมตำบลกวงฝู่