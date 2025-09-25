เวียดนาม ลุยหาดีลการค้าใหม่ บรรเทาผลกระทบภาคส่งออก จากพิษภาษีทรัมป์
เวียดนามเดินหน้าแสวงหาการทำข้อตกลงทางการค้าใหม่กับพันธมิตรอื่นๆ เพื่อหวังบรรเทาผลกระทบที่สินค้าของเวียดนามต้องเผชิญจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเวียดนาม
โดยนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระบุในแถลงการณ์เผยแพร่ในวันที่ 24 กันยายนว่า การส่งออกต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ มากมาย อันเนื่องมาจากการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ ความขัดแย้งและนโยบายภาษีต่างตอบแทนของสหรัฐ เพื่อชดเชยผลกระทบจากมาตรการทางภาษีนี้ของสหรัฐ เวียดนามตั้งเป้าที่จะลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับ เมอร์โคซูร์ (Mercosur) กลุ่มพันธมิตรทางการค้าในภูมิภาคอเมริกาใต้ และกับประเทศในคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) ภายในสิ้นปีนี้
คาดว่าการส่งออกสินค้าของเวียดนามในปีนี้จะเติบโตกว่า 12% ซึ่งช่วงปีนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน การส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่า 325,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายกรัฐมนตรีเวียดนามย้ำด้วยว่าเวียดนามจะทำการเจรจาการค้ากับสหรัฐต่อไป หลังจากรัฐบาลทรัมป์ประกาศเก็บภาษีต่างตอบแทนกับสินค้าเวียดนามส่วนใหญ่ที่อัตรา 20 % นอกจากนี้จะยังเดินหน้ากวาดล้างสินค้านำเข้าที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์และอาจมีปัญหาเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งเป็น 2 ประเด็นที่อยู่ในข้อห่วงกังวลสำคัญของสหรัฐในการดำเนินความสัมพันธ์กับเวียดนามด้วย
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ของเวียดนามมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นดีพี)ประมาณการว่ามาตรการภาษีสหรัฐก่อความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐลดลงได้ถึง 1 ใน 5 ทำให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมาตรการทางภาษีของสหรัฐ