ฉาวไม่หยุด! ‘อาหารรร.ฟรี’ โครงการเรือธงปราโบโว นร.อินโด อาหารเป็นพิษ พุ่งอีกกว่าพันคน
โครงการอาหารโรงเรียนฟรี ซึ่งเป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ของอินโดนีเซีย ยังเผชิญปัญหาไม่หยุดหย่อน ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กันยายน ทางการจังหวัดชวาตะวันตกรายงานว่า มีเด็กนักเรียนใน 4 พื้นที่ของจังหวัดนี้ล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษเพิ่มอีกมากกว่า 1,000 คน ในสัปดาห์นี้ นับเป็นกรณีการป่วยหมู่จากอาหารเป็นพิษล่าสุดที่มีต้นเหตุจากโครงการอาหารโรงเรียนฟรีของรัฐบาลปราโบโวซึ่งมุ่งเน้นให้คุณค่าทางโภชนาการ มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายเดดี มัลยาดี ผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันตก เปิดเผยว่า มีเด็กนักเรียนป่วยอาหารเป็นพิษกว่า 470 คน ในเขตบันดุงตะวันตกเมื่อวันที่ 22 กันยายน หลังรับประทานอาหารกลางวันฟรีของทางโรงเรียน และยังเกิดกรณีในลักษณะเดียวกันนี้อีก 3 แห่งในพื้นที่ดังกล่าวในวันที่ 24 กันยายน และในภูมิภาคซูกาบูมี ที่มีเด็กนักเรียนป่วยอาหารเป็นพิษรวมกันอย่างน้อย 580 คน
ผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันตกกล่าวว่า เราต้องประเมินโครงอาหารกลางวันฟรีนี้ ที่สำคัญคือจะจัดการกับบาดแผลทางจิตใจของเด็กอย่างไรหลังจากรับประทานอาหารแล้วเป็นอาหารเป็นพิษ และว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเล็กๆ ในจังหวัดต่างรับมือกับเด็กนักเรียนที่ป่วยอาหารเป็นพิษจนล้นมือแล้ว
ด้านสถานีโทรทัศน์คอมปาสยังเผยภาพบรรยากาศที่สนามกีฬาท้องถิ่นในบันดุงตะวันตกซึ่งถูกปรับเป็นศูนย์รักษาพยาบาลชั่วคราว โดยมีเด็กนอนพักฟื้นอยู่บนเตียงพับหลายสิบเตียงและอีกส่วนหนึ่งนอนซมอยู่บนพื้น
รัฐบาลท้องถิ่นยังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในบันดุงตะวันตกแล้วเนื่องจากการมีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณมาดูแลผู้ป่วยในกรณีนี้ได้สะดวกขึ้น
สำนักงานของประธานาธิบดีปราโบโวยังไม่ได้ให้ความเห็นใดต่อกรณีล่าสุดนี้ ขณะที่หัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติที่กำกับดูแลโครงการอาหารโรงเรียนฟรีระบุว่าได้ปิดครัวประกอบอาหารในพื้นที่ที่เกิดกรณีเด็กป่วยอาหารเป็นพิษแล้ว
กรณีล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานเด็กนักเรียนราว 800 คน อาหารเป็นพิษจากการรับประทานอาหารกลางวันฟรีในจังหวัดชวาตะวันตกและจังหวัดสุลาเวสี ท่ามกลางเสียงเรียกร้องของบรรดากลุ่มเอ็นจีโอที่ขอให้รัฐบาลระงับโครงการอาหารโรงเรียนฟรีไปก่อน เนื่องจากมีข้อห่วงกังวลด้านสุขภาพ
สัปดาห์ที่แล้วยังมีการเปิดเผยยอดสะสมของเด็กป่วยอาหารเป็นพิษจากโครงการอาหารกลางวันฟรีในทั่วประเทศว่ามีอย่างน้อย 6,452 คน นับจากเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคำถามขึ้นมากมายถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยและการกำกับดูแลโครงการนี้ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วครอบคลุมผู้รับแล้วมากกว่า 20 ล้านคน ภายใต้เป้าหมายอันทะเยอทะยานของรัฐบาลปราโบโวที่ประกาศจะแจกอาหารฟรีให้ผู้รับจำนวน 83 ล้านคน จากประชาชน 280 ล้านคนในประเทศภายในสิ้นปีนี้ โดยงบประมาณในโครงการนี้ที่มีมูลค่า 171 ล้านล้านรูเปียห์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปีหน้า