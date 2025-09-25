หนุ่มมาเลย์เผยสภาพไอโฟน 17 โปร แม็กซ์ ร่วงจากชั้น 21 ยับเยิน แต่เลนส์กล้องไม่สะท้าน หลังซื้อมาใช้แค่วันเดียว
หลังจากเปิดตัวไปอย่างอลังการ สำหรับ ไอโฟน 17 ซีรีส์ ที่ทำเอาหลายคนอยากได้มาจับจอง ล่าสุด หนุ่มมาเลเซีย ที่เพิ่งถอย ไอโฟน 17 โปร แม็กซ์ สีส้มคอสมิก ออกมาได้เพียงวัน แต่กลับเกิดอุบัติเหตุ ทำร่วงหล่นลงมาจากชั้น 21 แบบไม่ตั้งใจ
โดยหนุ่มคนนี้ ผู้ใช้บัญชีชื่อ Ken肯宝 บน “เสี่ยวหงซู” แอพพ์โซเชียลมีเดียของจีน ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าว พร้อมกับภาพของ ไอโฟน 17 โปร แม็กซ์ ที่อยู่ในสภาพยับเยิน ตัวเครื่องบริเวณด้านล่างฉีกขาด ส่วนด้านบนมีรอยบุบ ขณะที่หน้าจอแตก
โดยภาพแรก โพสต์ข้อความว่า “สุขสันต์วันเกิด ใช้ไปแค่วันเดียว ก็พังแล้ว” และมีข้อความถัดมาบอกว่า “เลนส์ทนมาก แข็งแรงมาก หลังร่วงจากช่องว่างลิฟต์ ชั้น 21”
หนุ่มมาเลย์รายนี้ ยังโพสต์ทิ้งท้ายด้วยว่า แม้ ไอโฟน 17 โปร แม็กซ์ ที่เพิ่งซื้อมาวันเดียว จะอยู่ในสภาพพังยับเยินเช่นนี้ ตนก็จะไม่ร้องไห้แน่นอน