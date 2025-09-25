ไม่เข้าเรื่อง! ‘ทรัมป์’ อ้าง ตกเป็นเหยื่อวินาศกรรมที่ยูเอ็น สั่งสอบ หลังเจอบันไดเลื่อนขัดข้อง-เครื่องอ่านสปีชจอดำ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ออกมาเปิดเผยในวันพุธ(24 ก.ย.)ว่า หน่วยสืบราชการลับซึ่งเป็นหน่วยอารักขาประธานาธิบดีของสหรัฐ กำลังสอบสวนในกรณีที่ทรัมป์กล่าวอ้างว่าเป็น “การก่อวินาศกรรม” ที่เขาเผชิญถึง 3 เหตุการณ์ที่เกิดแยกกันในระหว่างที่เขาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็นจีเอ) ที่สำนักงานใหญ่ยูเอ็น ณ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 23 กันยายน โดยทรัมป์อ้างตั้งแต่เหตุบันไดเลื่อนขัดข้อง เครื่อง Teleprompter ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการอ่านข้อความไม่ทำงาน และปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียง
ทรัมป์โพสต์บนทรูธโซเชียล เผยรายละเอียดว่า บันไดเลื่อนที่พาเขาและเมลาเนีย สตรีหมายเลขหนึ่ง ผู้เป็นภริยาขณะขึ้นไปยังชั้นหลักของอาคารได้เกิดหยุดกะทันหัน จนทำให้ทั้งคู่เกือบตกบันไดเลื่อน ต่อประเด็นนี้ ทรัมป์เรียกร้องให้จับกุมใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบในเรื่องนี้
ทรัมป์ระบุต่อไปว่า Teleprompter เครื่องช่วยเขาในการอ่านสุนทรพจน์ จอดับมืดลงในตอนที่เขาเริ่มต้นกล่าวสุนทรพจน์ และระบบเสียงยังมีปัญหา ทำให้ผู้นำโลกในห้องประชุมไม่ได้ยินเสียงเขา ยืนยันได้จากเมลาเนีย ภรรยาของเขาที่บอกว่าเธอไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไร
ทรัมป์อ้างต่อไปว่า นี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่คือการก่อวินาศกรรมถึง 3 ครั้ง ซึ่งเขากำลังหาทางให้สอบสวนเรื่องนี้ โดยทรัมป์ยังแจ้งกับทางยูเอ็นให้เก็บเทปรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการหยุดการทำงานของบันไดเลื่อนไว้ เนื่องจากหน่วยสืบราชการลับจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนนี้
ต่อประเด็นบันไดเลื่อน นายสเตฟาน ดูฌาร์ริก โฆษกยูเอ็นกล่าวว่า ช่างกล้องวิดีโอจากคณะผู้แทนของสหรัฐ ที่วิ่งนำหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ไปอาจไปกดระบบความปลอดภัยเพื่อให้หยุดทำงานที่อยู่ด้านบนของบันไดเลื่อนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงทำให้บันไดเลื่อนหยุดทำงานกะทันหัน
ในส่วนของเครื่องอ่านข้อความที่กลายเป็นจอมืดระหว่างที่ทรัมป์อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์นั้น เจ้าหน้าที่ยูเอ็นรายหนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อระบุว่า ทำเนียบขาวเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานเครื่องอ่านข้อความของประธานาธิบดีสหรัฐเอง
ขณะที่สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บันไดเลื่อนในอาคารสำนักงานยูเอ็นจะหยุดทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้มาเยือนต่างทราบดี โดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สำนักงานยูเอ็นในนิวยอร์กและกรุงเจนีวาได้ปิดลิฟต์และบันไดเลื่อนเป็นระยะๆ เพื่อประหยัดงบประมาณ เนื่องจากสภาพคล่องที่องค์การระหว่างประเทศที่เป็นเสาหลักของโลกแห่งนี้ต้องเผชิญ ส่วนหนึ่งมาจากความล่าช้าในการได้รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่