ซาร์โกซี อดีตปธน.ฝรั่งเศส เจอคุก 5 ปี คดีรับเงินหนุนเลือกตั้งจากลิเบีย
นิโกลาส์ ซาร์โกซี อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส ถูกศาลกรุงปารีสพิพากษาจำคุก 5 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมคบคิดกับลิเบียโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากการรับเงินสนับสนุนของลิเบียมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ซาร์โกซี ซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด ถูกกล่าวหาว่าได้ทำข้อตกลงกับพันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบียในขณะนั้น เพื่อแลกกับเงินสนับสนุนการหาเสียง โดยซาร์โกซีจะช่วยผลักดันให้รัฐบาลลิเบีย ซึ่งขณะนั้นถูกโดดเดี่ยวในเวทีระหว่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนทางการทูตในเวทีระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ผู้พิพากษาได้ยกฟ้องซาร์โกซีในข้อหาอื่นๆ รวมถึงข้อหาทุจริต โดยกล่าวว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าซาร์โกซีทำข้อตกลงดังกล่าวกับกัดดาฟี หรือเงินที่ส่งมาจากลิเบียนั้นถูกนำเข้าสู่กองทุนหาเสียงของซาร์โกซีหรือไม่
คำตัดสินโทษจำคุกครั้งนี้ ทำให้ซาร์โกซีต้องเข้าคุกไม่ว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ก็ตาม ผู้พิพากษายังมีคำสั่งให้ซาร์โกซีชำระค่าปรับเป็นเงิน 100,000 ยูโร อีกด้วย
ด้านซาร์โกซียืนยันว่า เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ และจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลต่อไป