เชื่อได้? ทรัมป์ขวางอิสราเอลผนวกเวสต์แบงก์ ชี้ข้อตกลงกาซาเกิดเร็วๆ นี้
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 25 กันยายน ว่า เขาจะไม่อนุญาตให้อิสราเอลผนวกเวสต์แบงก์ โดยได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องจากนักการเมืองฝ่ายขวาจัดบางกลุ่มในอิสราเอล ที่ต้องการขยายอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าว และดับความหวังในการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์
“ผมจะไม่อนุญาตให้อิสราเอลผนวกเวสต์แบงก์ ไม่มีทาง ผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้น มันมากเกินพอแล้ว ถึงเวลาที่ต้องหยุด” ” ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว
นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กำลังเผชิญแรงกดดันจากพันธมิตรบางฝ่ายในประเทศให้ผนวกเวสต์แบงก์เข้าเป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของอิสราเอล ซึ่งทำให้บรรดาผู้นำอาหรับเกิดความกังวล โดยผู้นำชาติอาหรับหลายคนได้พบกับทรัมป์เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ในนิวยอร์ก
ทรัมป์ซึ่งยังคงเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของอิสราเอลในเวทีโลก กล่าวด้วยว่า เขาได้หารือกับทั้งผู้นำตะวันออกกลางและเนทันยาฮูเมื่อวันพฤหัสบดี และอาจจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับกาซ่าในเร็วๆ นี้
“เราต้องการตัวประกันคืน เราต้องการศพกลับมา และเราต้องการสันติภาพในภูมิภาคนั้น เรามีการพูดคุยที่ดีมาก” ทรัมป์กล่าว
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ขณะที่เนทันยาฮูกำลังเดินทางมาถึงนิวยอร์กเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ต่อสหประชาชาติในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน ด้านสำนักงานของเนทันยาฮูยังไม่ตอบสนองต่อคำขอแสดงความเห็นต่อท่าทีดังกล่าวของทรัมป์
ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ฝรั่งเศส อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และโปรตุเกส ได้ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาตามแนวทางสองรัฐ หรือ two-state solution ขณะที่อิสราเอลประณามการตัดสินใจดังกล่าว และบอกว่าเป็นการให้รางวัลกับผู้ก่อการร้าย
การตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในเวสต์แบงก์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามปี 1967 ที่อิสราเอลยึดครองดินแดนดังกล่าว การตั้งถิ่นฐานเหล่านี้แผ่ลึกเข้าไปในพื้นที่ พร้อมด้วยถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอล ซึ่งยิ่งทำให้ดินแดนปาเลสไตน์ถูกแบ่งแยกออก
โครงการตั้งถิ่นฐานที่ถูกประณามอย่างกว้างขวางของอิสราเอล รู้จักกันในชื่อว่า E1 Project ซึ่งจะแบ่งเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองออกเป็นสองส่วน และตัดขาดการเชื่อมต่อกับเยรูซาเล็มตะวันออก เพิ่งผ่านการอนุมัติขั้นสุดท้ายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์หวังจะใช้จัดตั้งรัฐของตนเอง
เบซาเลล สโมทริช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิสราเอล และเป็นนักชาตินิยมสุดโต่งในรัฐบาลผสมฝ่ายขวาที่หนุนเนทันยาฮู กล่าวในขณะนั้นว่า รัฐปาเลสไตน์ถูกลบออกจากโต๊ะเจรจาไปแล้ว
บรรดาประเทศอาหรับและมุสลิมได้เตือนทรัมป์เมื่อต้นสัปดาห์เกี่ยวกับ ผลกระทบอันร้ายแรงหากอิสราเอลผนวกเวสต์แบงก์ โดย เจ้าชายไฟซาล บิน ฟาร์ฮาน อัล-ซาอูด รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย ระบุว่าเป็นข้อความที่ทรัมป์เข้าใจเป็นอย่างดี
ปัจจุบัน มีชาวอิสราเอลราว 700,000 คน ตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ามกลางชาวปาเลสไตน์ 2.7 ล้านคน ในเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออก ซึ่งอิสราเอลได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง แม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของชาติส่วนใหญ่ก็ตาม