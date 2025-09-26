ทหารเมียนมาส่งเครื่องบินYak-130 ทิ้งระเบิดถล่มฝ่ายต่อต้าน ส่งทหารรุกคืบเพื่อยึดเลเก่ก่อ เนินยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 68 ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย เมียนมา ด้านจังหวัดตาก ถึงความคืบหน้าสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้าน ที่ประกอบไปด้วยกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) และกองกำลังปกป้องประชาชน (PDF) ที่ต่อต้านการรัฐประหาร ณ บริเวณบ้านเลเก่ก่อ อ และบ้านทีแม๊ะวาคี อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมาด้านตรงข้ามบ้านใหม่แม่โกนเกน หมู่ที่ 2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ห่างจากแนวชายแดน 5 กม.นั้น จนถึงขณะนี้ทั้ง 2 ฝ่ายยังยิงกันด้วยอาวุธหนัก และปะทะกันด้วยอาวุธประจำกาย โดยฝ่ายทหารเมียนมาเป็นฝ่ายรุกมากกว่า
ล่าสุดกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินYAK-130 จำนวน 2 ลำ บินทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายกะเหรี่ยง จำนวน 3 ลูก เพื่อเป็นการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดิน ที่พยายามจะยึดฐานที่มั่นทั้งหมดบริเวณบ้านเลเก่ก่อ พร้อมทั้งมีการยิงปืนค.122 จากค่ายแล็คคัดต่อง จ.เมียวดี ใส่ฝ่ายต่อต้านเป็นระยะๆ ทั้งวันทั้งคืน
ด้านฝ่ายต่อต้านได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ บินทิ้งระเบิดใส่ทหารเมียนมาเช่นกัน พร้อมกับการยิงปืนค.81,60 ยิงสนับสนุนเพื่อสกัดฝ่ายทหารเมียนมา ที่พยายามรุกคืบจะยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ให้ได้ การสู้รบดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบต่อฝ่ายไทยใดๆ ขณะที่กองกำลังนเรศวร และตชด.กองร้อย 346 อ.แม่สอด ยังคงเฝ้าระวังตามแนวชายแดนตลอด