ภารกิจ ‘สีหศักดิ์’ ในนิวยอร์กแน่น พบรมว.กต.มาเลย์ ข้าหลวงสิทธิUN ถกภาคธุรกิจมะกัน
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึงการดำเนินการของคณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 80 และกิจกรรมคู่ขนานต่างๆ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ความว่า
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วยอธิบดีและรองอธิบดีกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน และได้เริ่มหารือกับคณะผู้แทนอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ หรือการรับมือกับเศรษฐกิจโลกผ่านกลไกและเครื่องมือความร่วมมือระหว่างประเทศใหม่ๆ ตลอดจนประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมั่นคงของมนุษย์
ในส่วนของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนั้น ในวันที่ 26 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ท่านสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางถึงนครนิวยอร์กในช่วงเช้า ตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนวานนี้ ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้เข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงการต่างประเทศ การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่ 80 นี้ ไทยมีภารกิจที่สำคัญในสองเรื่องหลักๆ
ประการแรก ไทยจะต้องกลับเข้าสู่จอเรดาห์โลกและแสดงวิสัยทัศน์และท่าทีต่อประชาคมโลกที่ยึดมั่นในหลักการสากลต่างๆ ทั้งในเรื่องไกลตัว อาทิ ยูเครนและตะวันออกกลาง และในเรื่องที่ใกล้ตัวเช่นเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการของไทยต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งวิสัยทัศน์และท่าทีของไทยจะปรากฎในถ้อยแถลงที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะกล่าวต่อที่สมัชชาสหประชาชาติในวันที่ 27 กันยายนนี้
ประการที่สอง ท่านรัฐมนตรีมีนัดหมายพบปะหารือกับบุคคลสำคัญต่างๆ เช่น นายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ นายทาเคชิ อิวายะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ซึ่งในขณะนี้ไทยกำลังผลักดันเรื่องเก็บกู้ทุ่นระเบิด พบกับ นายเซอร์เกย์ ราฟลอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียในฐานะประธานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ในเดือนตุลาคม 2025 รวมถึงพบกับ นายโมฮัมหมัด ฮะซัน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ และบุคคลอื่นๆ เช่น จูลี บิชอป ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเมียนมา นายโฟลเคอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งการนัดหมายเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายนนี้
ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการแสดงวิสัยทัศน์และท่าทีไทยในเวทีระหว่างประเทศคือการใช้โอกาสครั้งนี้ในการเยือนสหรัฐ เพื่อชี้แจงถึงโอกาสการลงทุนและขยายความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐ โดยท่านรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะกับสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน และหอการค้าสหรัฐในวันที่ 26 กันยายนด้วย