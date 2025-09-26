ทรัมป์ลงนามปิดดีลพร้อมขาย TikTok ในสหรัฐ มูลค่ากว่า 4.5 แสนล้าน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 25 กันยายน โดยระบุว่าการขายกิจการ TikTok ในสหรัฐ ซึ่งปัจจุบันเป็นของบริษัทจีนให้แก่นักลงทุนอเมริกันและนานาชาติ จะเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติตามกฎหมายปี 2024
เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวว่า บริษัทใหม่ที่จะก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลกิจการ TikTok ในสหรัฐ จะมีมูลค่าราว 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4.51 แสนล้านบาท ซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเคยประเมินไว้ค่อนข้างมาก
ทรัมป์ยังได้ประกาศเลื่อนเส้นตายการบังคับใช้กฎหมายแบน TikTok ที่จะมีผลหากไม่ทำขายกิจการออกไปจนถึง 20 มกราคมปีหน้า เพื่อให้มีเวลาจัดการโอนย้ายสินทรัพย์ของ TikTok ในสหรัฐ และจัดหานักลงทุนชาวอเมริกันและนักลงทุนอื่นๆ ทั้งยังรอการอนุมัติจากรัฐบาลจีนอีกด้วย
การลงนามในคำสั่งผู้บริหารครั้งนี้สะท้อนถึงความคืบหน้าในแผนขายกิจการ TikTok ในสหรัฐ แต่ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องจัดการ โดยเฉพาะเรื่อง การใช้งาน “อัลกอริทึมแนะนำเนื้อหา” ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์สำคัญที่สุดของ TikTok
แวนซ์กล่าวระหว่างแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวว่า มีการต่อต้านจากฝ่ายจีนอยู่บ้าง แต่สิ่งสำคัญที่เราต้องการทำให้สำเร็จก็คือ เราอยากให้ TikTok ยังดำเนินการต่อไปได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลชาวอเมริกันตามที่กฎหมายกำหนด
คำสั่งผู้บริหารของทรัมป์ระบุว่า อัลกอริทึมของ TikTok จะต้อง ถูกนำมาฝึกใหม่และถูกควบคุมดูแลโดยพันธมิตรด้านความมั่นคงของบริษัทสหรัฐ โดยการดำเนินการอัลกอริทึมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ทรัมป์กล่าวว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน แสดงท่าทีสนับสนุนต่อแผนการดังกล่าวแล้ว
“ผมได้คุยกับประธานาธิบดีสี เรามีการพูดคุยที่ดีมาก ผมบอกเขาถึงสิ่งที่เรากำลังทำ และเขาก็บอกว่าให้เดินหน้าต่อไป” ทรัมป์ระบุ
อย่างไรก็ดี สถานทูตจีนในวอชิงตันยังไม่ตอบสนองต่อคำร้องเมื่อถูกขอความเห็น เช่นเดียวกับ TikTok ที่ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นต่อการดำเนินการของทรัมป์ในครั้งนี้