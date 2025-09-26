สหรัฐ คว่ำบาตรเครือข่าย ขายอาวุธเกาหลีเหนือให้รัฐบาลเมียนมา
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน สหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายซื้อ-ขายอาวุธเพื่อนำเงินไปให้กับโครงการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือ โดยมีพฤติการณ์คือจัดซื้อระเบิดและชุดเครื่องมือนำวิถีระเบิดของเกาหลีเหนือให้กับกองทัพเมียนมา
กระทรวงการคลังของสหรัฐคว่ำบาตร Royal Shune Lei Company Limited บริษัทจัดซื้ออาวุธในเมียนมา พร้อมด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูง อาทิ อ่อง โก โก อู ผู้อำนวยการ และ จ่อ ธูเมียวมิน และ ติน เมียว อ่อง แถลงการณ์คว่ำบาตรของกระทรวงการคลังยังระบุด้วยว่า คิม ยองจู ผู้แทนชาวเกาหลีเหนือของ Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) บริษัทขายและส่งออกอาวุธของเกาหลีเหนือที่มีสำนักงานประจำอยู่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีการประสานงานกับ จ่อ ธูเมียวมินและติน เมียว อ่อง ในการขายเครื่องมือนำวิถีระเบิด วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ตรวจจับให้กับกองทัพอากาศเมียนมา
ด้านกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่า การคว่ำบาตรดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อตัดแหล่งเงินทุนของโครงการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือ และเป็นการตัดเส้นทางการค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยฝีมือของกองทัพเมียนมานับตั้งแต่เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี 2021
นายจอห์น เฮอร์ลีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน ภายใต้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่าโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออเมริกาและพันธมิตร