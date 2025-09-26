สถานทูตออสเตรเลียฉายสารคดี Future Council รอบปฐมทัศน์ งาน Bangkok Climate Action Week
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยภูมิใจเสนอภาพยนตร์สารคดีด้านสภาพภูมิอากาศจากออสเตรเลียเรื่อง Future Council รอบปฐมทัศน์ในไทย ผลงานนี้รังสรรค์โดยผู้กำกับออสเตรเลีย เดม่อน กาโม (Damon Gameau) โดยจะฉายในวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงาน Bangkok Climate Action Week ครั้งแรกในปีนี้
ในภาพยนตร์ Future Council เดม่อนชวนเชิญเด็ก 8 คนไปร่วมเดินทางสุดพิเศษด้วยรถโรงเรียนที่ใช้พลังงานชีวภาพไปทั่วยุโรป เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของโลก ค้นหาวิธีแก้ไข และนำบทสนทนาไปสู่ห้องประชุมของบริษัทผู้ปล่อยมลพิษรายใหญ่และองค์กรทรงอิทธิพลระดับโลก
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ภาพยนตร์ Future Council ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Climate Action Week” เดม่อนกล่าว “จากการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ผมได้เรียนรู้ว่าความหลงใหล ความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรมจากเด็ก ๆ คือสิ่งที่โลกต้องการในตอนนี้เพื่อปลดล็อกวิกฤตที่เรากำลังเผชิญ พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้ผม และผมมั่นใจว่าผู้ชมชาวไทยจะรู้สึกเช่นเดียวกัน ภาพยนตร์เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ออสเตรเลีย ดังนั้นการได้ฉายที่ประเทศไทยถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งครับ”
ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การสร้างอนาคตที่สดใสให้กับคนรุ่นต่อไปต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาคมโลก ภูมิภาคของเรากำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาพยนตร์ของเดม่อนนำเสนอแนวทางใหม่เพื่อรับมือกับปัญหานี้ในระดับโลก ออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะสะท้อนมุมมองของเยาวชนในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านการมีส่วนร่วมที่มีความหมายนี้”
ก่อนการฉายภาพยนตร์ เดม่อนจะร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตสีเขียว” โดยจะพูดคุยถึงวิธีการเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับโลก ตามด้วยช่วงถาม-ตอบกับผู้ชมในโรงภาพยนตร์
ภาพยนตร์ Future Council จะฉายเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยายภาษาไทย เข้าชมฟรี ฉายวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 18.15 น. ที่ One Ultra Screens ชั้น 5 โซน Parade วันแบ็งคอก เข้าชมฟรี ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: tinyurl.com/futurecouncilth ผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรกจะได้รับป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มฟรี