กองทัพเกาหลีใต้ ยิงปืนเตือน เรือเกาหลีเหนือ รุกล้ำน่านน้ำทางทะเล
เหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ สองชาติคู่ปรับบนคาบสมุทรเกาหลี ยังมีเกิดขึ้นประปราย ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่า เกาหลีใต้ได้ยิงปืนเตือนเรือพาณิชย์ของเกาหลีเหนือลำหนึ่งขณะรุกล้ำเข้ามาในพรมแดนทางทะเลในน่านน้ำพิพาทนอกชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลี เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ (26 ก.ย.) นี้ ก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะล่าถอยออกไปในภายหลัง
ประธานเสนาธิการทหาร กองทัพเกาหลีใต้ แถลงว่า กองทัพเกาหลีใต้ได้ส่งคำเตือนด้วยวาจาไปก่อนแล้วต่อการบุกรุกน้ำน่านดังกล่าว และว่า การดำเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน
อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่ากองกำลังเกาหลีเหนือได้ทำการตอบโต้หรือไม่
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีอี แจมยอง ของเกาหลีใต้ มุ่งชูนโยบายแนวทางสันติกับเกาหลีเหนือ โดยได้ดำเนินการหลายประการที่มุ่งดับความตึงเครียดกับเปียงยาง เช่น การรื้อถอนลำโพงกระจายเสียงการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อที่หันไปทางเกาหลีเหนือ
ทั้งนี้น่านน้ำรอบเส้นแบ่งเขตแดนเหนือ (Northern Limit Line) ซึ่งกำหนดขึ้นหลังสงครามเกาหลีในช่วงปี 1950-1953 เคยเกิดการปะทะทางทะเลที่รุนแรงในอดีต โดยเกาหลีเหนือไม่ยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนดังกล่าว