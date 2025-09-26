ฮ่องกง จัดระเบียบใหม่ ยกระดับมาตรฐานห้องพักรูหนู เพิ่มคุณภาพชีวิตปชช.
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน สมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงได้ผ่านร่างกฎหมายออกคำสั่งเกี่ยวกับมาตรฐานของห้องอพาร์ทเมนท์แบ่งย่อย อาทิ ขนาดห้องขั้นต่ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวฮ่องกงที่ประสบปัญหาค่าครองชีพที่สูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จนทำให้ชาวฮ่องกงประมาณ 220,000 คนต้องอาศัยอยู่ในห้องพักที่คับแคบ
ฮ่องกงประสบปัญหาที่พักอาศัยมานานหลายปี ผู้อพยพ คนงาน นักศึกษา หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานที่ไม่มีเงินมากพอต้องอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์ที่ถูกแบ่งย่อยให้เป็นห้องเล็กๆ โดยมีโถชักโครกตั้งอยู่ข้างเตาทำอาหาร บางห้องไม่มีอ่างล้างหน้าและต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับเพื่อนบ้าน
ในฮ่องกงมีอพาร์ทเมนท์แบ่งย่อยเช่นนี้อยู่ประมาณ 110,000 ห้อง ในจำนวนนี้ราว 1 ใน 4 มีขนาดเล็กกว่า 8 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดห้องขั้นต่ำที่กำหนดตามกฎหมายฉบับใหม่ ถึงกระนั้นก็ตาม ห้องขนาด 8 ตารางเมตรยังมีขนาดเล็กกว่าที่จอดรถขนาดมาตรฐานในฮ่องกงที่ 10 ตารางเมตร แต่ค่าเช่าห้องต่อเดือนโดยเฉลี่ยของอพารท์เมนท์แบ่งย่อยในฮ่องกงอยู่ที่ประมาณ 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือ 20,000 บาท
ทางการจีนเล็งเห็นถึงปัญหาที่พักอาศัยในฮ่องกง ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ในฮ่องกงเมื่อปี 2019 จนมีแผนที่จะทยอยลดจำนวนห้องอพารท์เมนท์แบ่งย่อยนี้ให้หมดไปภายในปี 2049 นางวินนี โฮ รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะฮ่องกงกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดอย่างยิ่งที่ต้องเห็นชาวฮ่องกงอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานและสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในฮ่องกง
กฎหมายใหม่นี้ยังระบุให้ห้องพักจะต้องมีหน้าต่างเปิดได้อย่างน้อย 1 บาน มีที่ตรวจจับไฟไหม้ของตัวเอง และห้องน้ำภายในห้องที่มีประตูปิด ข้อกำหนดใหม่ดังกล่าวทำให้มีห้องอพารท์เมนท์แบ่งย่อย 33,000 ห้องต้องมีการต่อเติมครั้งใหญ่ และจะสามารถปล่อยเช่าห้องได้ต่อเมื่อห้องพักตรงตามข้อกำหนดใหม่ของฮ่องกง หากเจ้าของห้องละเมิดข้อกำหนดจะถูกปรับเงินสูงสุด 300,000 ฮ่องกงดอลลาร์ หรือกว่า 1,200,000 บาท และถูกจำคุก 3 ปี
อย่างไรก็ตาม ชาวฮ่องกงที่มีรายได้น้อยบางส่วนแสดงความกังวลว่าข้อกำหนดใหม่จะทำให้ค่าเช่าห้องสูงขึ้นและอาจหาห้องพักใหม่ยากหากห้องพักเดิมไม่ได้มาตรฐานของข้อกำหนดใหม่ แต่วินนี โฮบอกว่าค่าเช่าห้องอาจไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดแบบที่หลายคนกังวล และมีแผนที่จะให้คนที่ต้องออกจากห้องพักที่ไม่ได้มาตรฐานย้ายไปอยู่ในที่พักชั่วคราวระหว่างการหาที่พักใหม่อีกครั้ง