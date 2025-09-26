กัมพูชา ปัดระดมทหาร-อาวุธ อ้างสื่อไทยใช้ภาพเก่ารายงาน
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แถลงข่าว เมื่อวันที่ 26 กันยายน ปฏิเสธรายงานของสื่อไทยว่ากัมพูชามีการระดมกำลังทหารและอาวุธ
พลโทหญิง มาลี ระบุว่าการรายงานของสื่อไทยและข่าวสารในโซเชียลมีเดียที่บอกว่ากัมพูชามีการระดมกำลังทหารและอาวุธนั้นไม่เป็นความจริง และภาพถ่ายที่สื่อไทยใช้รายงานเป็นภาพเก่า นอกจากนั้นยังยืนยันว่ากองทัพกัมพูชาไม่ได้ทำการใดๆ ที่เป็นการยั่วยุหรือละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
กองทัพกัมพูชาขอยืนยันว่ากัมพูชายึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงกับไทยอย่างเคร่งครัด และจะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับเพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพต่อทั้งสองประเทศ เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว