ฟิลิปปินส์อ่วมต่อ เจอพายุบัวลอยแผลงฤทธิ์ ดับแล้ว 4 อพยพปชช.กว่า 4.3 แสนคน หนีดินถล่ม
เมื่อวันที่ 26 กันยายน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย และมีการอพยพประชาชนมากกว่า 433,000 คน หนีความเสี่ยงภัยจากดินทรุดถล่มในหลายหมู่บ้านของประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากพายุบัวลอยที่มีความเร็วลมต่อเนื่องสูงถึง 110 กม./ชม. ได้พัดขึ้นฝั่งถล่มฟิลิปปินส์ที่เมืองซานโปลิคาร์โป ในจังหวัดซามาร์ตะวันออกตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดี(26 ก.ย.)ที่ผ่านมา ซึ่งฤทธิ์ของพายุลูกนี้ได้ก่อลมกระโชกแรงพัดโค่นต้นไม้และเสาไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟดับในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกตอนกลาง และฝนที่ถล่มลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มตามมา
สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ได้อพยพประชาชนมากกว่า 433,000 คน ที่อยู่ในเส้นทางที่พายุบัวลอยจะเคลื่อนตัวพัดผ่านไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินของทางการ รวมถึงในจังหวัดอัลเบย์ ที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเชิงเขามายน หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมากที่สุดของประเทศ ได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังที่ปลอดภัยเช่นกันเนื่องจากอาจเกิดโคลนไหลจากภูเขาไฟ
ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 4 รายในจังหวัดมาสบาเต ทางตอนกลางของประเทศ โดย 3 รายมีสาเหตุจากถูกต้นไม้หักโค่นใส่ กำแพงและเศษซากล้มทับ และรายที่ 4 ถูกฟ้าผ่าดับ
พายุบัวลอยที่เคลื่อนตัวเร็วลูกนี้ ซึ่งเป็นพายุโซนร้อนลูกที่ 15 ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปีนี้ มีแถบฝนและพายุห่างจากศูนย์กลางประมาณ 450 กม. กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและอาจพัดผ่านจังหวัดชายฝั่งที่มีประชากรอยู่หนาแน่นทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาในช่วงบ่ายวันศุกร์ ก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้และอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นขณะมุ่งหน้าไปยังเวียดนามต่อไป
ทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญกับวาตภัยต่อเนื่องหลังจากพายุรากาซา ซึ่งเป็นพายุรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีนี้เพิ่งพัดถล่มทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์และไต้หวันเมื่อสัปดาห์ก่อน ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 ราย