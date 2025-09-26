ใช้ยาแรง! สโลวีเนีย ห้าม ‘เนทันยาฮู’ เข้าปท. อ้างยึดหลักกม. หลังศาล ICC ชี้ก่ออาชญากรรมสงคราม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน สโลวีเนีย หนึ่งในชาติสมาชิกสหภาพยุโรป(อียู) ได้ประกาศห้ามนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เดินทางเข้าประเทศ หลังจากก่อนหน้านี้สโลวีเนียได้ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการไปตั้งแต่ปีที่แล้วและยังประกาศห้ามรัฐมนตรีหัวขวาจัด 2 รายในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลเข้าประเทศไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีการกล่าวหาว่าอิสราเอลก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซา
นางเนวา กราซิช รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศของสโลวีเนีย แถลงว่า สโลวีเนียยืนยันการยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ค่านิยมสากลด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายต่างประเทศที่ยึดมั่นในหลักการที่สอดคล้องกัน รัฐบาลสโลวีเนียดำเนินการเช่นนี้ต่อนายเนทันยาฮู เนื่องจากเขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศ(ICC)กล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซา แต่อิสราเอลไม่ยอมรับอำนาจศาล ICC และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมสงคราม
“สาธารณชนทราบดีว่ามีการดำเนินคดีเขาในข้อหาอาชญากรรมสงครามและก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ การตัดสินใจครั้งนี้ของรัฐบาลเป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปยังอิสราเอลว่าสโลวีเนียคาดหวังให้อิสราเอลปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด” นางกราซิชกล่าว
ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม รัฐบาลสโลวีเนียได้ประกาศห้ามส่งออกอาวุธไปยังอิสราเอลและห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งถูกอิสราเอลยึดครอง สโลวีเนียยังเป็นหนึ่งในชาติยุโรปที่เรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาและเพิ่มการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวที่ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากกำลังเผชิญกับภาวะอดอยากรุนแรงหลังสงครามปะทุขึ้น
ในเดือนกรกฎาคมรัฐบาลสโลวีเนียยังได้ประกาศห้ามส่งออก นำเข้า และการขนส่งอาวุธทุกชนิดไปและจากอิสราเอล ซึ่งมีขึ้นสองสัปดาห์หลังจากสโลวีเนียได้ประกาศให้นายอิตามาร์ เบนกวีร์ รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และนายเบซาเลล สมอทริช รัฐมนตรีคลังของอิสราเอล เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา เนื่องจากมีคำกล่าวในลักษณะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์