‘สีหศักดิ์’ ร่วมประชุม 4 ฝ่ายไทย-กัมพูชา พบรมว.กต.ญี่ปุ่น ย้ำไทยยึดกลไกอนุสัญญาออตตาวา ถกหอค้าสหรัฐ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวติดตามผลการประชุมระดับสูงของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 80 จากสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาว่า หลังจากนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงนครนิวยอร์ก ในช่วงเช้าวันเดียวกัน ก็ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐสมาชิกต่างๆ ที่มีความสำคัญกับการเคลื่อนไหวในสหประชาชาติและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของไทยในการบริหารสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทย-กัมพูชาตามแนวชายแดนในขณะนี้
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าพบกับนายทาเคชิ อิวายะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา โดยการหารือในครั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการเดินหน้ากลไกคณะกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวา เพื่อให้โน้มน้าวฝ่ายกัมพูชาให้ยุติการละเมิดอนุสัญญาและกลับสู่การร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามที่ได้มีข้อตกลงกันในเรื่องนี้ในการประชุมจีบีซีครั้งล่าสุด
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือกับนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นเอสซี)ในเดือนตุลาคม 2568 เพื่อตอกย้ำการยึดมั่นในการดำเนินการอย่างสันติวิธีและแก้ไขปัญหาตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยสองฝ่ายสนับสนุนให้ใช้กลไกทวิภาคี และเข้าพบกับนายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ประธานสมัชชาและผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเมียนมา เพื่อตอกย้ำแนวทางการดำเนินการของไทยที่ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและแนวทางสันติวิธี ส่วนประเด็นสถานการณ์ในเมียนมาได้พูดคุยถึงประเด็นการเลือกตั้งและความพยายามที่จะมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ในสังคมที่จะนำไปสู่เสถียรภาพที่ยั่งยืนในเมียนมาและสนับสนุนอาเซียนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต่อว่า สำหรับภารกิจที่ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะกับสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน และหอการค้าสหรัฐ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการแนะนำรัฐบาลใหม่และหารือโอกาสการลงทุนและขยายความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐร่วมกัน โดยเฉพาะในบริบทของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายด้านเศรษฐกิจที่เอกชนไทยและสหรัฐต้องเผชิญร่วมกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการภาษีของสหรัฐ
สำหรับภารกิจที่ 3 ตามที่สหรัฐซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมที่ปุตราจายาที่นำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิง วันนี้ไทยได้เข้าร่วมการหารือ 4 ฝ่าย ซึ่งเป็นข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้มีการหารือร่วมกันระหว่างสหรัฐ มาเลเซีย ไทยและกัมพูชา เพื่อให้ข้อตกลงหยุดยิงที่ปุตราจายาและข้อตกลงจากที่ประชุมจีบีซีนำไปสู่ผลอันเป็นรูปธรรม การดำเนินการดังกล่าวเป็นก้าวแรกในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสองประเทศ