เขมรคอนเฟิร์ม ยิงจริงช่องอานม้า พล.ท.หญิงมาลี โบ้ยไทยเริ่มก่อน ฮุนเซน เคลื่อนไหว

กลาโหมกัมพูชา ชี้ ไทยเริ่มก่อน ยิงปืนใส่ฐานทัพเขมร ที่ช่องอานม้า 11 โมงวันนี้
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า ขอแจ้งกับสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.52 น. วันนี้ กองทัพไทยได้ยิงปืนลูกซองและปืนพกหลายกระบอกเข้าใส่ฐานทัพกัมพูชาในอานเซน (ช่องอานม้า)
กองทัพกัมพูชา ยึดมั่นในหลักการความอดทนอดกลั้นอย่างสูงจนถึงปัจจุบัน ฝ่ายกองทัพไทยยังคงยิงใส่กองทัพกัมพูชาต่อเนื่อง
กองทัพกัมพูชา ขอยืนยันพันธสัญญาอันแน่วแน่ที่จะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างเต็มที่ และจะร่วมมือใกล้ชิดในทุกระดับ และแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองประเทศ ตลอดจนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปฏิบัติตามและเคารพข้อตกลงดังกล่าว
ทั้งนี้ สมเด็จฯฮุน เซน ยังได้แชร์โพสต์ดังกล่าวอีกด้วย
ขณะที่ พนมเปญโพสต์ รายงานว่า เมื่อเวลา 11.52 น. ทหารไทยได้เริ่มการโจมตีฐานทัพกัมพูชา โดยยิงปืนครกและอาวุธขนาดเล็กหลายนัดใส่ฐานทัพในช่องอานม้า กัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ จนกระทั่งเวลา 13.15 น. ฝ่ายไทยยังคงยิงใส่กองกำลังกัมพูชาต่อเนื่อง
