สื่อเขมรตีข่าว ไทย-กัมพูชา ร่วมวงเจรจา 4 ฝ่าย มะกันเจ้าภาพจัดที่นิวยอร์ก ถกข้อพิพาทชายแดน

สื่อเขมรตีข่าว ไทย-กัมพูชา ร่วมวงเจรจา 4 ฝ่าย มะกันเจ้าภาพจัดที่นิวยอร์ก ถกปมพิพาทชายแดน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน เฟรชนิวส์ สื่อกัมพูชารายงานว่า นายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา ได้เข้าร่วมการประชุม 4 ฝ่าย อันประกอบด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา มาเลเซีย ไทย และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 กันยายนตามเวลาท้องถิ่น
โดยสื่อกัมพูชาระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นความริเริ่มและเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติโดยฟื้นฟูความไว้วางใจในการกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและประชาชนของสองประเทศ อย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานถึงรายละเอียดของผลการประชุมแต่อย่างใด