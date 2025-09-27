มาเลเซีย สั่งห้ามจำหน่ายอาหารในโรงเรียนหลายเมนู มีทั้ง น้ำอัดลม นักเก็ต เพื่อสุขภาพเด็ก

มาเลเซีย สั่งห้ามจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอื้อ มีทั้ง ลูกอม น้ำอัดลม นักเก็ต เพื่อสุขภาพเด็ก
เมื่อวันที่ 27 กันยายน มาเลย์เมลล์ รายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซีย ได้สั่งห้ามจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มกว่า 12 ประเภท ในโรงเรียน เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน ดังนี้
– อาหารหรือของเล่นหมดอายุ ห้ามนำอาหารใดๆ ที่หมดอายุแล้วหรือมีลักษณะเหมือนของเล่นเข้ามาจำหน่ายภายใต้ข้อบังคับอาหาร พ.ศ. 2528
– อาหารแปรรูป เช่น เฟรนช์ฟราย ไส้กรอก นักเก็ต และ ลกเชง (อาหารเสียบไม้) รวมถึง ปลา ไก่ ลูกชิ้น
– อาหารขยะ
– ลูกอม และ ช็อกโกแลต
– ขนมครีมและน้ำตาล
– อาหารสำเร็จรูปบรรจุซอง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊ก
– ของหวานแช่แข็ง เช่น ไอศกรีมและขนมหวาน จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสุขภาพ
– อาหารดอง
– ชาและกาแฟ สงวนไว้ให้ครูเท่านั้น
– เครื่องดื่มรสหวาน
– เครื่องดื่มชูกำลัง , น้ำผลไม้ที่มีปริมาณผลไม้ต่ำกว่า 35% รวมถึงน้ำอัดลม ล้วนอยู่ในข่ายห้ามดื่มเนื่องจากปริมาณน้ำตาลสูง
– เครื่องดื่มแอลกอฮอล์