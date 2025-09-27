กัมพูชานำ IOT ตรวจสถานการณ์ ที่วัดปราสาทตาเมือน หลังอ้างฝ่ายไทย ยิงโจมตีฐานทัพเขมร ที่ช่องอานม้า
เฟรชนิวส์ สื่อกัมพูชารายงานว่า ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 27 กันยายนนี้ กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้อำนวยความสะดวกให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ที่นำโดยมาเลเซีย ลงพื้นที่บริเวณวัดปราสาทตาเมือนเสนเจย (Wat Prasat Ta Moan Saen Chey) จังหวัดอุดรมีชัย เพื่อติดตามสังเกตการณ์ ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา-ไทยหลังการตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศ
สื่อกัมพูชารายงานอ้างว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวของทีม IOT มีขึ้นในขณะที่มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 11.52 น.ของวันเดียวกัน กองกำลังทหารไทยได้เริ่มโจมตีที่มั่นของทหารกัมพูชาด้วยการยิงปืนครกและอาวุธขนาดเล็กเข้าใส่ฐานทัพกัมพูชาที่ช่องอานม้า แต่ไม่ได้มีการให้รายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม