สหรัฐ ยัวะ! ลั่นเพิกถอนวีซ่า ปธน.โคลอมเบีย ปมยุทหารอเมริกัน ขัดคำสั่งทรัมป์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประกาศจะเพิกถอนวีซ่าของประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตร แห่งโคลอมเบีย หลังจากผู้นำชาติในอเมริกาใต้ผู้นี้ได้ออกมากล่าวเรียกร้องให้ทหารสหรัฐไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ โดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าถ้อยคำดังกล่าวของผู้นำโคลอมเบียที่กล่าวกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงบนท้องถนนที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ ในนครนิวยอร์ก เมื่อวันศุกร์ (26 ก.ย.) นั้น เป็นถ้อยคำที่ไม่ยั้งคิดและยุยงปลุกปั่น
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีเปโตรได้เดินทางมาประเทศสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็นจีเอ) ที่นครนิวยอร์ก ซึ่งก่อนหน้านี้ในสัปดาห์เดียวกันเขาได้เรียกร้องให้มีการสอบสวนทางอาญาต่อสหรัฐในการโจมตีทางอากาศถล่มเรือหลายลำที่ต้องสงสัยว่าลักลอบค้ายาเสพติดในทะเลแคริบเบียน
อย่างไรก็ดี สื่อโคลอมเบียรายงานว่า ในขณะที่ทางการสหรัฐประกาศที่จะเพิกถอนวีซ่าของผู้นำโคลอมเบีย ด้านประธานาธิบดีเปโตรก็ได้เดินทางกลับกรุงโบโกตาของโคลอมเบียแล้ว
เมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีเปโตรได้แชร์วิดีโอบนโซเชียลมีเดียขณะเขากล่าวปราศรัยต่อฝูงชนผ่านโทรโข่งเป็นภาษาสเปนด้วยการเรียกร้องให้มีการจัดตั้ง “กองทัพกอบกู้โลก” โดยมีภารกิจแรกคือ การปลดปล่อยปาเลสไตน์
“ด้วยเหตุนี้จากที่นี่ในนิวยอร์ก ผมขอเรียกร้องให้ทหารทุกนายในกองทัพสหรัฐอย่าหันกระบอกปืนใส่มนุษยชาติ จงอย่าเชื่อฟังคำสั่งทรัมป์! แต่จงเชื่อฟังคำสั่งของมนุษยชาติ!” ผู้นำโคลอมเบียกล่าว และว่า “เช่นเดียวกับที่เกิดในสงครามโลกครั้งที่ 1 ผมต้องการให้เยาวชน ลูกหลานของแรงงานและเกษตรกรทั้งในอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาหันปืนไปยังเผด็จการและพวกฟาสซิสต์ ไม่ใช่มนุษยชาติ”
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐวิจารณ์คำพูดของประธานาธิบดีเปโตรอย่างรุนแรง โดยระบุว่าผู้นำโคลอมเบียได้ยุยงให้ทหารสหรัฐขัดคำสั่งและปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง พร้อมกันนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าการเพิกถอนวีซ่าผู้นำโคลอมเบียเป็นผลจากการกระทำที่ไม่ยั้งคิดและการยุยงปลุกปั่นของเขา