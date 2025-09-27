เจ้าชายวิลเลียม แห่งเวลส์ เปิดพระทัย ‘2024’ ปีที่ยากที่สุดในชีวิต
เจ้าชายวิลเลียม แห่งเวลส์ รัชทายาทลำดับที่ 1 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงเปิดเผยในระหว่างการปรากฎพระองค์ในรายการ The Reluctant Traveler ซึ่งมี ยูจีน เลวี นักแสดงจากซีรีส์ Schitt’s Creek เป็นผู้ดำเนินรายการว่า ปี 2024 เป็นที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของพระองค์
โดยเจ้าชายวิลเลียมทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ในปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้ง เจ้าหญิงเคท แห่งเวลส์ พระชายาของพระองค์ และ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ประมุขแห่งราชวงศ์อังกฤษ พระราชบิดาของพระองค์ต่างทรงต้องเข้ารับการถวายการรักษาจากการทรงประชวรด้วยโรคมะเร็ง
“ผมขอบอกเลยว่า ปี 2024 เป็นปีที่ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในชีวิต” เจ้าชายวิลเลียมทรงกล่าวกับเลวี พร้อมตรัสอีกว่า “ว่ากันว่าชีวิตก็ทดสอบเราด้วยเช่นกันและการที่เราสามารถผ่านพ้นมันไปได้ นั่นแหละคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นตัวเราในวันนี้”
บทสัมภาษณ์ข้างต้นมาจากคลิปพรีวิวบทสัมภาษณ์เจ้าชายวิลเลียมในรายการดังกล่าวทาง Apple TV+ ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 3 ตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยในเทปวิดีโอดังกล่าวจะแสดงให้เห็นเจ้าชายวิลเลียมทรงพาเลวี ผู้ดำเนินรายการเยี่ยมชมพระราชวังวินด์เซอร์และทรงพูดคุยอย่างเป็นกันเองขณะดื่มเบียร์ด้วยกันที่ผับแห่งหนึ่ง