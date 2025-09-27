คิมจองอึน หารือนักวิทยาศาสตร์ ผลิตอาวุธ ยันจุดยืน ‘พลังนิวเคลียร์’ คือความมั่นคงของรัฐ

คิมจองอึน จัดประชุมหารือการผลิต ‘วัสดุ-อาวุธนิวเคลียร์’
สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า คิมจองอึน ผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) พบปะกับคณะนักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิคสาขานิวเคลียร์เมื่อวันศุกร์ (26 ก.ย.) ขณะเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือครั้งสำคัญเกี่ยวกับการผลิตวัสดุนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์
ระหว่างการประชุม คิม ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลี และประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ได้รับฟังรายงานการดำเนินแผนเพิ่มขีดความสามารถของแหล่งผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับปี 2025 พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานและกิจกรรมการผลิตล่าสุดของสถาบันอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Weapons Institute) รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนงานในปี 2026 และแนวโน้มการพัฒนาสาขาการผลิตวัสดุนิวเคลียร์และสถาบันฯ
สำนักข่าวฯ อ้างคำพูดของคิมระบุว่า การป้องปรามที่ทรงพลัง หรือหลักของการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงด้วยกำลังอำนาจที่มีพลังนิวเคลียร์เป็นแกนหลัก ยังคงเป็นจุดยืนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
คิมระบุเพิ่มเติมว่าการเร่งเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันด้านนิวเคลียร์เป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด หากพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของประเทศ
นอกจากนี้ คิมย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและยกระดับคลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าประเทศของเขาจะให้ความสำคัญสูงสุดในการจัดหาและสนับสนุนทุกความเป็นไปได้และเงื่อนไขต่างๆ แก่สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน