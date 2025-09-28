สลด! เหยียบกันตาย กลางงานหาเสียงพระเอกดังอินเดีย ดับแล้ว 39 เจ็บ 51
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุการณ์เหยียบกันตายในงานหาเสียงของ โจเซฟ วิเจย์ จันทรเสกขร นักแสดงชาวอินเดียที่ผันตัวเล่นการเมือง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่รัฐทมิฬนาดู ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 39 ราย บาดเจ็บกว่า 50 ราย
โจเซฟ วิเจย์ จันทรเสกขร เป็นนักแสดงชาวทมิฬที่โด่งดังมากในอินเดียมากว่า 30 ปี และก่อตั้งพรรค Tamilaga Vettri Kazhagam ในปี 2024 และการขึ้นปราศรัยหาเสียงของเขามักมีคนดูจำนวนมาก ทางพรรคของวิเจย์ตั้งเป้าว่าจะชนะการเลือกตั้งของรัฐทมิฒนาดูในช่วงต้นปี 2026 โดยต้องแย่งคะแนนเสียงกับพรรค DMK และพรรคภารติยะ ชนะตะ (BJP) ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเผยให้เห็นประชาชนหลายพันคนเข้ามาฟังการปราศรัยของวิเจย์ที่ยืนอยู่บนรถหาเสียง ระหว่างนั้นเขาโยนขวดน้ำให้กับคนที่ฟังการปราศรัยพร้อมกับขอให้ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือเมื่อเห็นแล้วว่ามีฝูงชนเข้ามาฟังมากเกินไปจนเหนือการควบคุม
รองรัฐมนตรีรัฐทมิฬนาดูกล่าวว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเหยียบกันตาย แต่ได้แต่งตั้งทีมงานเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1 ล้านรูปี หรือกว่า 3 แสนบาท
อย่างไรก็ตาม งานหาเสียงของวิเจย์เคยมีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นมาแล้ว โดยการประชุมพรรคครั้งแรกเคยมีการเหยียบกันตายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังจากนั้น ตำรวจอินเดียมีการออกข้อกำหนดต่างๆ อาทิ การปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานปราศรัยและจำกัดขนาดของงานแต่ก็ยังมีประชาชนออกมามากเกินไป
วิเจย์โพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เขาโศกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกับขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บหายดีโดยเร็ว ขณะที่นายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้า