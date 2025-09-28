เลขานายกฯ ชื่นชม ถ้อยแถลง สีหศักดิ์ แสดงชั้นเชิงการทูตของไทย ไม่เคยน้อยหน้าใคร ปกป้องเกียรติภูมิได้อย่างสมศักดิ์ศรี
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 28 กันยายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า การที่ท่านสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ ได้ปรับถ้อยแถลงกรณีกัมพูชาแบบกะทันหันก่อนขึ้นกล่าวในเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ นับเป็นการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถได้อย่างน่าชื่นชม แสดงถึงชั้นเชิงทางการทูตของไทยที่ไม่เคยน้อยหน้าใคร
ท่านรัฐมนตรีได้โต้ตอบสิ่งที่ทางกัมพูชากล่าวในเวทียูเอ็น พร้อมชี้อย่างตรงไปตรงมาว่า ผู้ถูกกระทำที่แท้จริงคือทหารไทยที่ต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิด คือเด็ก ๆ ที่โรงเรียนถูกโจมตี และคือประชาชนคนไทยผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของกัมพูชา เป็นถ้อยแถลงที่ทรงพลัง ให้ความจริงต่อชาวโลก และได้ปกป้องเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลกอย่างสมศักดิ์ศรี