กัมพูชา นำ IOT ลงพื้นที่ หลังอ้างไทยถล่มฐานทัพเขมรที่ช่องอานม้า
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า เมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้นำขณะทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (ไอโอที) ที่นำโดยประเทศมาเลเซีย ลงเยี่ยมชมพื้นที่การปะทะที่กัมพูชาอ้างว่ากองทัพไทยได้ใช้ปืนครกและปืนกลยิงเข้าใส่ฐานที่มั่นของกองทัพกัมพูชาที่บริเวณอานเสะห์ จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 27 กันยายน โดยบอกว่าการนำคณะลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับชม ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์หลังมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศ
พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า กองทัพไทยได้ทำการโจมตีกัมพูชาที่บริเวณช่องอานเสะห์จำนวน 2 ระลอก แต่ทางกองทัพกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้กลับโดยยึดหลักการใช้ความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ทางกัมพูชายังอ้างด้วยว่าไทยยังเป็นฝ่ายกล่าวหาว่ากัมพูชาเปิดฉากยิงไทยก่อน ซึ่งการกล่าวหานี้อาจกระทบต่อการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง เพราะอาจทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนและยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดได้
แถลงการณ์ของกัมพูชายังขอให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียนเข้าร่วมการสอบสวนและตรวจวิเคราะห์หลักฐานที่พบหลังการโจมตีของไทยต่อกองทัพกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบชนิดของกระสุนที่ใช้และทิศทางการยิง