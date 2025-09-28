เวียดนาม อพยพปชช.นับพัน ปิดสนามบินชั่วคราว เตรียมรับมือ ‘ไต้ฝุ่นบัวลอย’ ขึ้นฝั่งวันนี้
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน เวียดนามเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบัวลอย โดยมีการปิดสนามบินหลายแห่งและอพยพประชาชนหลายพันคนออกจากพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ก่อนที่ไต้ฝุ่นบัวลอยจะพัดขึ้นฝั่งที่บริเวณตอนกลางของเวียดนามในช่วงสายวันเดียวกัน
ไต้ฝุ่นบัวลอยได้พัดถล่มประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และหลายพื้นที่เผชิญกับน้ำท่วม ขณะนี้ไต้ฝุ่นบัวลอยมีความเร็วลมที่ 133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามเร็วกว่าที่มีการพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้เพราะพายุเคลื่อนตัวเร็ว
กรมอุตุนิยมวิทยาเวียดนามระบุว่า ไต้ฝุ่นบัวลอยมีความรุนแรงมากพอที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายแห่ง อาจเกิดลมแรง ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ทางการเวียดนามได้เริ่มอพยพประชาชนกว่า 15,000 คนในจังหวัดห่าติ๋ญ ทางตอนกลางของประเทศ ขณะที่มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารหลายพันนายเพื่อรอสแตนด์บายรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนั้น สนามบินในพื้นที่ริมชายฝั่งจำนวน 4 แห่ง มีการระงับการดำเนินงานชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายนเป็นต้นไป ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงสนามบินดานัง โดยมีการปรับเวลาเที่ยวบินขาออกหลายเที่ยวบิน ไต้ฝุ่นบัวลอยทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในเมืองเว้และจังหวัดกว๋างจิ