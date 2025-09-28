ต่างประเทศ

เปิดคำแปลถ้อยแถลง ‘สีหศักดิ์’ ในที่ประชุม UNGA ครั้งที่ 80 ฉบับเต็ม

REUTERS

กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่คำแปลถ้อยแถลงของไทย ในการอธิปรายทั่วไปต่อการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 80 โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 ดังนี้

ท่านประธานสมัชชาฯ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย คณะผู้แทนที่เคารพ

ก่อนอื่น ผมขอแสดงความยินดีที่ต่อการเข้ารับหน้าที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘๐ ของประธานสมัชชาฯ แม้ผมจะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการมอบหมายให้ผม เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ เพราะเราเชื่อว่าช่วงเวลานี้สำคัญยิ่ง เนื่องจากการครบรอบ 80 ปีของ สหประชาชาติ เป็นช่วงเวลาที่สหประชาชาติกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ

ผมขอเริ่มต้นด้วยการย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของประเทศไทยต่อระบอบพหุภาคี ไม่ต้องสงสัยเลยว่า โลกยังคงต้องการสหประชาชาติ และสหประชาชาติก็ต้องการเราทุกคน แต่เพื่อให้สหประชาชาติบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง สหประชาชาติจะต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยก็ยืนอยู่บนทางเส้นทางของช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเช่นกัน โดยกำลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนภายในประเทศ ซึ่งเราไม่สามารถเสียเวลาต่อไปได้อีก วิสัยทัศน์ของเรานั้นกว้างไกลกว่า ชายแดน เรามองสู่โลกกว้าง เพราะเรามีความปรารถนาเช่นเดียวกับทุกประเทศที่จะเห็นโลกที่สงบสุข ยุติธรรม และครอบคลุม

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงพร้อมที่จะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ที่จะสร้างสหประชาชาติให้เป็นองค์กร ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการมอบสันติภาพ การพัฒนา และสิทธิมนุษยชนให้กับทุกคนอย่างแท้จริง

ท่านประธานสมัชชาฯ

หัวข้อของการอภิปรายทั่วไปของปีนี้ — “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” – ย้ำเตือนเราว่าสหประชาชาติจะเข้มแข็ง ที่สุดเมื่อเราร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว

ประการแรก เราต้องรวมตัวเป็นประชาคมหนึ่งเดียว

แปดสิบปีก่อน ประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันรับรองกฎบัตรสหประชาชาติที่เปี่ยมด้วยความหวังต่อสันติภาพ แต่ในวันนี้ เรากลับยังคงต้องเผชิญกับการแบ่งแยกที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากนโยบายกีดกันทางการค้า ความแตกแยก ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ละเว้นประเทศไหน สงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมาถึงปีที่สาม ยังคงสร้างความทุกข์ทรมานและความเสียหาย เช่นเดียวกับความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสในกาซ่าที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดนั้นได้สร้างความเศร้าสลดต่อจิตสำนึกต่อส่วนรวมของเราอย่างยิ่ง อันเป็นเครื่องเตือนใจว่าเมื่อสันติภาพถูกทำลาย ความสูญเสียจะไม่ได้ตกอยู่กับประเทศต่างๆ เพียงเท่านั้น แต่ยังตกอยู่กับประชาชนธรรมดาที่ชีวิตต้องถูกทำลาย

ในการเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกัน ทุกประเทศต่างมีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของโลก ความรับผิดชอบนี้จะต้องครอบคลุมทุกคน พหุภาคีนิยมจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อสตรีมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะในภารกิจรักษาสันติภาพ การป้องกันความขัดแย้ง หรือการตอบสนองด้านมนุษยธรรม เสียง และการเป็นผู้นำของสตรีเหล่านั้นได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของเรา และทำให้สันติภาพยั่งยืนยิ่งขึ้น ผมจึงมั่นใจว่าการที่ท่านประธานสมัชชาฯ ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำของสมัชชาแห่งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนขับเคลื่อนวาระสตรีของสหประชาชาติด้วยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ยิ่งขึ้น

ประเทศไทยตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในส่วนของเรา โดยกองกำลังรักษาสันติภาพของไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกมุมโลก เพื่อช่วยฟื้นฟูวิถีชีวิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ภายในประเทศ ไทยได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ปนเปื้อนไปแล้วกว่าร้อยละ 99 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยการดำเนินการของไทยไม่ได้เป็นเพราะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ แต่เป็นการคืนพื้นที่ให้แก่ชุมชน เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตและเติบโต โดยเป็นการทำตามหน้าของเราที่มีต่อประชาชน การปกป้องผู้คนในประเทศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจที่ต้องกระทำ เรายังคงต้องรับมือกับความ ท้าทายข้ามชาติ อาทิ การโยกย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากความขัดแย้งและภัยพิบัติ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็น บททดสอบร่วมกันที่ไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขได้โดยลำพัง

ประเด็นเหล่านี้เป็นภารกิจที่แท้จริงของประเทศไทย เราได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่นจากเมียนมามาเป็น เวลากว่าสี่ทศวรรษ และปัจจุบัน เราได้เพิ่มโอกาสให้แก่พวกเขาโดยอนุญาตให้ทำงานนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีส่วนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ยกระดับความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ ซึ่งได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยอาชญากรรมที่ไร้พรมแดนต้องอาศัย ความร่วมมือไร้พรมแดนด้วยเช่นกัน วิสัยทัศน์ของการเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกันต้องเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัว ภูมิภาคต่างๆ เป็นรากฐานสำคัญของประชาคมโลก โดยในภูมิภาคของเรา สันติภาพและเสถียรภาพยังเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างประชาคมระหว่างประเทศภายใต้อาเซียน

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกัน สถานการณ์ในเมียนมายังคงน่าห่วงกังวลอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยได้ทำหน้าที่ของเราด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามแนวชายแดน และยังคงสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเจรจาและมุ่งสู่กระบวนการสันติภาพที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในเมียนมา แม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุด ความขัดแย้งระหว่างกันก็สามารถเกิดขึ้นได้ โดยต้องยอมรับว่าสถานการณ์กับกัมพูชาในปัจจุบันไม่ได้เป็นที่พึงประสงค์หรือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของเราล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด เราไม่อาจแยกออกจากกันได้เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนเดียวกัน

เช้าวันนี้ ผมตั้งใจที่จะกล่าวในประเด็นที่ต่างจากนี้และในเชิงบวกที่สะท้อนถึงความหวังสำหรับอนาคต แต่ผมจำเป็นแก้ไขถ้อยแถลงนี้ใหม่เพราะคำกล่าวที่น่าผิดหวังโดยเพื่อนกัมพูชาของผม เป็นที่น่าเสียใจว่ากัมพูชายังคงสร้างภาพให้ตนเป็นผู้ถูกกระทำ กัมพูชาได้ให้ข้อเท็จจริงในแบบฉบับของตนที่ไม่สามารถยืนยันได้เมื่อถูกตรวจสอบครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่กล่าวเป็นการบิดเบือนความจริง เราต่างรู้ว่าใครคือผู้ถูกกระทำที่แท้จริง ผู้ถูกกระทำที่แท้จริงคือทหารไทยที่ต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดคือเด็กๆ ที่โรงเรียนถูกโจมตี และประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่กำลังจับจ่ายซื้อของในวันนั้นที่ร้านสะดวกซื้อที่ถูกโจมตีจากจรวดของฝ่ายกัมพูชา เมื่อวานนี้ ผมได้พบกับเพื่อนกัมพูชาที่สหประชาชาติแห่งนี้ เราได้พูดคุยกันในเรื่องสันติภาพ การเจรจา ความไว้ใจ และความเชื่อมั่น ประเด็นเหล่านี้ได้รับการยืนยันในการหารืออย่างไม่เป็นทางการสี่ฝ่ายจัดโดยสหรัฐอเมริกา เราขอขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับความมุ่งมั่นต่อสันติภาพของท่าน แต่เป็นที่น่าเสียใจว่าคำกล่าวของกัมพูชาในวันนี้ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับคำกล่าวในการหารือเมื่อวาน โดยคำกล่าวของกัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของเขา คำกล่าวหาของกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่ คลาดเคลื่อนอย่างมากจนทำให้ความจริงดูเหมือนเป็นเรื่องตลก

ตั้งแต่เริ่มแรก กัมพูชาเป็นผู้ริเริ่มความขัดแย้งด้วยความตั้งใจที่จะขยายข้อพิพาทชายแดนไปสู่ความขัดแย้งระดับชาติและทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ หมู่บ้านที่กัมพูชาอ้างถึงในคำกล่าวก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ในเขตแดนของประเทศไทย โดยตามข้อเท็จจริง หมู่บ้านเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมที่จะเปิดชายแดนในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เพื่อให้ประชาชนหลายแสนคนได้หลบหนีจากสงครามกลางเมืองและมีที่พักพิงในประเทศไทย เราได้ตัดสินใจบนหลักการของความเมตตาและมนุษยธรรม ผมได้เห็นภาพดังกล่าวด้วยตนเอง เมื่อครั้งผมยังเป็นเพียงเป็นนักการทูตผู้น้อย แม้ว่าสงครามกลางเมืองได้สิ้นสุดและที่พักพิงได้ปิดตัวลงแต่หมู่บ้านของกัมพูชายังคงขยายขอบเขต ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและแม้ว่าประเทศไทยได้พยายามที่จะประท้วงอย่างต่อเนื่องแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องที่จะจัดการกับปัญหาการบุกรุกดังกล่าว เมื่อสันติภาพกลับคืนสู่กัมพูชาภายหลังจากข้อตกลงสันติภาพปารีส ค.ศ. 1991 ประเทศไทยได้ช่วยสร้างและฟื้นฟูให้กัมพูชาสามารถรักษาสันติภาพของชาติตนได้เราได้ช่วยสร้างบ้านเรือน ถนน และโรงพยาบาล เพราะว่าสันติภาพของกัมพูชานั้นเป็นผลประโยชน์ของไทยด้วยเช่นกันและนี่คือสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านควรทำเพื่อกันและกัน

ท่านประธานสมัชชาฯ

ข้อตกลงหยุดยิงยังคงเปราะบาง เราจำเป็นต้องทำให้ข้อตกลงนี้เกิดผล ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่น และการกระทำที่จริงใจจากทั้งสองฝ่าย เป็นที่น่าเสียใจว่ากัมพูชายังคงยั่วยุอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการระดมพลเรือนเข้ามาในเขตแดนของไทยและยิงเข้ามาทางฝั่งของเรา ถือเป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดน ผมหมายความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568 ที่กองกำลังกัมพูชาได้ยิงใส่กองกำลังไทยที่ประจำอยู่บริเวณชายแดน โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในวันนี้ กองกำลังไทยยังได้ตรวจพบโดรนลาดตระเวนของฝ่ายกัมพูชาที่บุกรุกเข้ามาดินแดนไทยทุกวันบริเวณชายแดน การกระทำดังกล่าวถือเป็นการ ละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยและข้อตกลงหยุดยิงที่ได้เห็นชอบร่วมกันในการประชุมสมัยพิเศษที่เมืองปุตราจายา มาเลเซีย และได้รับการยืนยันอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับทวิภาคี โปรดอย่าได้มีข้อสงสัยต่อการยืดหยัดเพื่อสันติภาพของไทย และไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางที่สามารถกระทำได้เพื่อหาทางออกโดยสันติต่อปัญหากับกัมพูชา ในขณะเดียวกัน ไทยจะยังคงยืนหยัดเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพของดินแดนของเรา โดยเราขอเรียกร้องให้กัมพูชาร่วมมือกับเราเพื่อแก้ไขความแตกต่างผ่านการหารือโดยสันติและกลไกที่มีอยู่

ในวันนี้ ประเทศของเราทั้งสองต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านและมิตรกัน ประเทศไทยขอถามกัมพูชาว่าจะเลือกเส้นทางใด เส้นทางของการเผชิญหน้าหรือเส้นทางของสันติภาพและความร่วมมือ ประเทศไทยขอเลือกเส้นทางแห่งสันติภาพเพราะเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนของทั้งสองประเทศ สมควรได้รับ แต่เราก็ยังมีข้อสงสัยว่ากัมพูชาตั้งใจที่จะร่วมมือกับเราในการมุ่งสู่สันติภาพหรือไม่ สำหรับประเทศไทย การเจรจา ความไว้วางใจ และความสุจริตใจ ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูด แต่คือหนทางในการเดินต่อไปภายหน้า เราจะยังคงยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ในการดำเนินความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ ทั้งในอาเซียนและนอกเหนือออกไป รวมถึงมหาอำนาจต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การมีสันติภาพที่ยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

การกล่าวถึงการเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกันเป็นการย้ำว่า เราต่างผูกพันกันด้วยหลักการร่วมกันที่ว่าทุกคนเกิดมาอย่างเสรีและเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน วาระปี ค.ศ. 2025-2027 และประธานคณะกรรมการ 3 ของสมัชชาสหประชาชาติ เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกคน สำหรับเรา ความมุ่งมั่นนี้ไม่ใช่เพียงเพราะการได้เป็นสมาชิกในเวทีเหล่านั้นแต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของผู้ที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้ง ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับความพิการและผู้ที่มักถูกละเลยหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กหญิงเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามครั้งนี้ด้วยเช่นกัน การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและการรอดพ้นจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติมิใช่เป็นเพียงสิทธิของมนุษย์เท่านั้นแต่คือรากฐานของสังคมที่เป็นธรรมและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง

สุขภาพเป็นอีกหนึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง การรับประกันการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ใช่เป็นเพียงการช่วยชีวิตเท่านั้น แต่คือการมอบโอกาสให้ทุกคนได้มีชีวิตที่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีและความมั่นคง ด้วยเหตุผลนี้ ประเทศไทยจึงเป็นผู้นำในเรื่องสิทธิทางสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและทุกชุมชนจะได้รับเครื่องมือเพื่อการเติบโต ประเทศไทยยังได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาด ซึ่งรวมถึงความตกลงว่าด้วยการระบาดใหญ่ขององค์การอนามัยโลก เราไม่รู้ว่าการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใดและเราจะพร้อมรับมือได้ก็ต่อเมื่อเราได้เตรียมความพร้อมและร่วมมือกัน

ท่านประธานสมัชชาฯ

สันติภาพและสิทธิมนุษยชนไม่อาจดำรงอยู่ได้หากปราศจากการพัฒนาที่ยั่งยืน ถึงกระนั้น การพัฒนาในปัจจุบันยังคงถูกคุกคามจากการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางการค้าอาจสร้างประโยชน์ในระยะสั้นแต่กลับทำร้ายเราในระยะยาว และแบ่งแยกเราในยามที่เราต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่สุด ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นบนกำแพงภาษี แต่สร้างบนสะพานแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ หนทางข้างหน้าของเราคือการค้าที่เปิดกว้างและเป็นธรรม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและครอบคลุม แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนมิได้หมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของค่านิยมที่เรายึดถือและการสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความก้าวหน้าและการอนุรักษ์

ด้วยเหตุนี้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความสมดุล ความยืดหยุ่น และความพอเพียงจึงเป็นสิ่งนำทางการพัฒนาของประเทศไทย ปรัชญานี้ย้ำเตือนเราว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงต้องเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการปกป้องโลก โดยที่เหลือเวลาอีกเพียงห้าปีเท่านั้นในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจึงต้องเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับและต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางการเงินที่ยังคงฉุดรั้งอนาคตร่วมกันของเรา ในขณะเดียวกัน เราต้องไม่ลืมว่าโลกใบนี้คือหัวใจหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ของพวกเรากำลังทำให้ช่องว่างระหว่างผู้ที่มีและผู้ที่ไม่มียิ่งกว้างขึ้น หากปราศจากการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เราจะล้มเหลวทั้งต่อประชาชนและโลกของเรา

ท่านประธานสมัชชาฯ

เนื่องในโอกาสที่สหประชาชาติมีอายุครบ 80 ปี ภารกิจของเรานั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง นั่นคือการมาร่วมกันภายใต้คำมั่นเดียวกัน เราทุกคนผูกพันกับอุดมการณ์ บรรทัดฐาน และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ แต่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การสานต่อคำมั่นภายใต้ระบบพหุภาคีไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่ความจริงก็คือ ประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติล้วนเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ไม่ได้เคยได้รับการปฏิบัติตาม คำมั่นที่ไม่ได้รับการตอบรับนั้นบั่นทอนความน่าเชื่อถือและทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน หากสหประชาชาติจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของระบอบพหุภาคี เราไม่อาจปล่อยให้วัฏจักรนี้ดำเนินซ้ำไปเช่นเดิม นั่นคือเหตุผลที่เอกสาร “คำมั่นเพื่ออนาคต” ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปีที่แล้วจะต้องเป็นต้นแบบของการปฏิบัติเพื่อสร้างความคืบหน้าอย่างแท้จริง ประเทศต่างๆ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับคำมั่นที่ให้ไว้ แต่การที่สหประชาชาติจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามอาณัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สหประชาชาติจำเป็นที่จะต้องได้รับทรัพยากรที่ต้องการ รัฐสมาชิกทุกประเทศจะต้องปฏิบัติตามคำมั่นทางการเงินของตน เพื่อให้สหประชาชาติยังสามารถทำหน้าที่ขับเคลื่อนวาระด้านสันติภาพและการพัฒนาได้

ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุง ฟื้นฟู และปฏิรูปสหประชาชาติ เราจะต้องดำเนินการโดยมุ่งไปสู่การมีอนาคตเดียวกัน เพื่อให้สหประชาชาตินำเราไปสู่อนาคตที่เราต้องการ การปฏิรูปสหประชาติอย่างครอบคลุมซึ่งรวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง สหประชาชาติจะต้องเพิ่มการมีส่วนร่วม เพิ่มความโปร่งใส เพิ่มความรับผิดชอบ และต้องเหมาะสมกับอนาคตด้วยการเป็นเอกภาพในการลงมือทำ มีความเกี่ยวเนื่องกับผู้คนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยสนับสนุนข้อริเริ่ม UN80 ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการปิดช่องว่างทางการเงินเท่านั้น แต่เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้สหประชาชาติกลับมาเชื่อมโยงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่สหประชาชาติรับใช้

แต่ในขณะที่เราสร้างความเข้มแข็งให้กับสหประชาชาติ เราจำเป็นต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของสหประชาชาติด้วยเช่นกัน ระบบพหุภาคีนั้นใหญ่กว่าสหประชาชาติเพียงลำพัง ระบบพหุภาคีจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต่อเมื่อมีรากฐานมาจากระบบภูมิภาคที่เข้มแข็ง องค์กรระดับภูมิภาคคือผู้ตอบสนองต่อวิกฤติต่างๆ เป็นลำดับแรกคือผู้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคำมั่นระดับโลกและความเป็นจริงในพื้นที่ สำหรับประเทศไทย อาเซียนคือบ้านและศูนย์กลางของเรา การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 15 ในเดือนหน้าจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนหลักการร่วมกันให้เป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันความร่วมมือนี้เพื่อให้เสียงของภูมิภาคได้รับการรับฟังอย่างเต็มที่ในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระดับโลก

การสร้างประชาคมโลกที่เข้มแข็งนั้นไกลเกินกว่ายุคของเรา ด้วยเหตุนี้ เราต้องยอมรับถึงพลังของเยาวชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเยาวชน ประเทศไทยขอย้ำความมุ่งมั่นที่จะเสริมพลังให้แก่เยาวชน ลงทุนเพื่อศักยภาพของพวกเขาและให้โอกาสในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ด้วยแนวคิดนี้ ประเทศไทยจึงมีความภูมิใจที่มีผู้แทนเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ คณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ซึ่งผู้แทนเหล่านั้นจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของอนาคตที่พวกเขามุ่งหวังเพราะท้ายที่สุดแล้วอนาคตเป็นของพวกเขา ดังนั้น พวกเขาจึงควรได้สร้างอนาคตด้วยตนเอง ท่านประธาสมัชชาฯ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย คณะผู้แทนที่เคารพ ในวาระครบรอบ 80 ปีสหประชาชาติจะต้องสมกับนามที่ตั้งไว้ นั่นคือชาติที่ยืนหยัดอย่างเป็นเอกภาพ เรามารวมตัวกันที่นี่ ไม่เพียงเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมาเท่านั้น แต่เพื่อมองไปยังอนาคตข้างหน้าถึงสิ่งที่เราสามารถจะบรรลุร่วมกันได้อีก

บทเรียนจากแปดสิบปีนั้นชัดเจน เราจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเราเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกัน มีคำมั่นเดียวกันและร่วมกันสร้างอนาคตเดียวกันซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงของคำว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ประเทศไทยขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ของเรา แต่ยิ่งไปกว่านั้น เราขอท้าทายตัวเราเองและมิตรประเทศ ณ ที่นี้ ที่จะเปลี่ยนคำพูดเป็นการกระทำ นั่นคือวิธีที่เราจะทำให้แปดสิบปีต่อไปข้างหน้านั้นดีกว่าที่ผ่านมา

ขอบคุณครับ