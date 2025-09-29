สีหศักดิ์ ฟ้องโลก-เวทียูเอ็น แฉเล่ห์กัมพูชา ทำตัวเป็นเหยื่อ-ยั่วยุต่อเนื่อง จุดไฟขัดแย้ง-ปั้นหลักฐานเท็จ อนุทินสั่งจว.เตรียมศูนย์พักพิง
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) สมัยที่ 80 โดยมีถ้อยคำตอนหนึ่งที่ระบุถึงสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ว่า ต้องแก้ไขคำปราศรัยใหม่ เพราะคำพูดที่น่าเสียดายที่สุดของนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา โดยกัมพูชายังคงแสดงตนว่าเป็นฝ่ายที่ตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่อง และนำเสนอในสิ่งที่บอกว่าเป็นข้อเท็จจริงในมุมมองของตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะเป็นเพียงการบิดเบือนความจริงเท่านั้น แต่ทุกคนทราบดีว่าใครคือเหยื่อที่แท้จริง นั่นก็คือทหารไทยที่ต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิด นักเรียนที่โรงเรียนถูกยิงถล่มด้วยกระสุนปืนใหญ่ และพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่กำลังซื้อของที่ร้านขายของชำในวันนั้น ซึ่งถูกโจมตีจากจรวดของกัมพูชา ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมีเจตนาที่จะขยายข้อพิพาทเรื่องพรมแดนให้กลายเป็นความขัดแย้งระดับชาติ และขยายขอบเขตไปสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น
‘เมื่อวานได้ร่วมหารือกับนายปรัก พูดคุยเกี่ยวกับสันติภาพ การเจรจา ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และความเชื่อมั่น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้รับการเน้นย้ำอีกครั้งในการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ 4 ฝ่าย ที่สหรัฐเป็นผู้จัดขึ้น เป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่ง ที่สิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาพูดในวันนี้กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่พูดในการประชุมเมื่อวานนี้ เผยให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกัมพูชา ขณะที่ทางกัมพูชายังคงกระทำการอันเป็นการยั่วยุอย่างต่อเนื่อง’ นายสีหศักดิ์กล่าว
ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกรณีชาวบ้านในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้รับความเดือดร้อนต้องจ่ายเงินวันละ 400 บาท เพื่อหาเช่าที่พักอาศัย จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากศูนย์พักพิงยังไม่เปิดว่า ได้สั่งการในที่ประชุมวันนี้ และเตรียมพร้อมสำหรับศูนย์อพยพ เนื่องจากมีรัฐมนตรีบางส่วนมาร่วมประชุมด้วย ซึ่งสั่งเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ ย้ำเรื่องการอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน ถ้ามีความจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย สิ่งที่จะหายไปคือไม่ได้นอนที่บ้านเท่านั้น แต่สิ่งที่เหลือไม่ว่าจะเป็นความสะดวก อาหารการกิน การดำรงอยู่ด้วยหลักสุขอนามัย เชื่อว่าจะจัดเตรียมได้ดี