มะกันอันตราย! มือปืนก่อเหตุกราดยิง ขับรถชน จุดไฟเผาโบสถ์ในมิชิแกน ดับ 4 เจ็บ 8
เกิดเหตุสลดใจในสหรัฐอีกครั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากชายคนหนึ่งได้ขับรถพุ่งชนประตูหน้าของโบสถ์มอร์มอนในรัฐมิชิแกน จากนั้นได้เปิดฉากกราดยิงด้วยอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจม และจุดไฟเผาโบสถ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 8 คน ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญฆาตกรรมหลังเปิดฉากปะทะกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุคือ โธมัส เจคอบ แซนฟอร์ด อายุ 40 ปี อดีตนาวิกโยธินสหรัฐจากเมืองเบอร์ตันที่อยู่ใกล้เคียง แซนฟอร์ดยังได้จงใจจุดไฟเผาโบสถ์ จนเพลิงลุกท่วมอย่างหนัก และมีควันพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้า
รายงานระบุว่า มีผู้เสียชีวิตทันที 2 ราย ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยอีกหลายชั่วโมงต่อมาหลังเหตุการณ์ ตำรวจพบศพเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ศพในซากโบสถ์ที่ถูกไฟไหม้ ซึ่งยังไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่อาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก
วิลเลียม เรนเย หัวหน้าตำรวจเมืองแกรนด์บลังค์ ระบุในการแถลงข่าวว่า ยังมีผู้คนที่สูญหายไปซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรม โดยขณะที่แซนฟอร์ดขับรถพุ่งเข้าไปในอาคาร มีประชาชนหลายร้อยคนอยู่ภายในโบสถ์
เรนเยกล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นบ้านและบันทึกการใช้โทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุ เพื่อหามูลเหตุจูงใจของเขา
รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่สองนายเดินทางถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 วินาทีหลังได้รับแจ้งเหตุ และได้ปะทะกับผู้ก่อเหตุ ก่อนที่จะทำการวิสามัญแซนฟอร์ดที่ลานจอดรถหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นราว 8 นาที
จากบันทึกทางทหารของกองทัพสหรัฐ แซนฟอร์ดเคยรับราชการเป็นนาวิกโยธินตั้งแต่ปี 2004-2008 และเป็นทหารผ่านศึกสงครามอิรัก
นอกจากกรณีนี้แล้ว ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ไม่ถึง 14 ชั่วโมงก่อนหน้าเหตุที่รัฐมิชิแกน โดยผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตนาวิกโยธินอายุ 40 ปี และเคยออกรบในอิรักเช่นกัน เป็นการก่อเหตุยิงที่บาร์ริมน้ำ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และได้รับบาดเจ็บ 5 คน
ตำรวจเมืองเซาท์พอร์ต รัฐนอร์ทแคโรไลนา กล่าวหา ไนเจล แม็กซ์ เอดจ์ ว่าใช้อาวุธปืนยิงจากเรือใส่บาร์ริมน้ำเมื่อคืนวันเสาร์ โดยเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา 3 กระทง และพยายามฆ่าอีก 5 กระทง