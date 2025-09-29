ไฟไหม้โรงเก็บเครื่องบินเก่าสนามบินฮาเนดะ ไม่กระทบเที่ยวบิน ไร้ยอดบาดเจ็บ
สำนักข่าวเคียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเก็บเครื่องบินที่กำลังถูกทุบทิ้งที่สนามบินฮาเนดะ ใกล้กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน ส่งควันสีดำพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ 09.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น รถดับเพลิงกว่า 30 คันถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมเพลิงไหม้
อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศของสนามบินฮาเนดะแต่อย่างใด โดยไม่มีเที่ยวบินดีเลย์หรือยกเลิกจากเพลิงไหม้ ล่าสุด เจ้าหน้าที่ดับไฟได้แล้วเกือบทั้งหมดในเวลา 10.40 น.