รมว.กต.จีน-เกาหลีเหนือ มุ่งกระชับสัมพันธ์ ร่วมต้านลัทธิอำนาจครอบงำ
นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ได้พบหารือกับนางโช ซอนฮุย รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ โดยทั้งคู่เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี และต่อต้านลัทธิอำนาจครอบงำหรือลัทธิฝ่ายเดียว ซึ่งดูจะหมายถึงการแสดงท่าทีร่วมกันในการตอบโต้การใช้อำนาจของสหรัฐ
สำนักข่าวกลางเกาหลีของเกาหลีเหนือ (เคซีเอ็นเอ) รายงานเมื่อวันที่ 29 กันยายนว่า ระหว่างการพบปะกัน นางโช ได้อ้างคำพูดของนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือว่า การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คือจุดยืนอันแน่วแน่ของเกาหลีเหนือ ทั้งยังแสดงเจตนารมณ์ที่จะกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับจีน เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการประชุมสุดยอดระหว่างนายคิมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน
ขณะที่นายหวังกล่าวว่า จีนยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน และย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์
สำนักข่าวซินหัวของจีนอ้างคำพูดของนายหวังที่กล่าวว่า จีนต่อต้านลัทธิครอบงำทุกรูปแบบ และพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับเกาหลีเหนือในกิจการระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ด้านนางโชกล่าวว่า เกาหลีเหนือยินดีที่จะร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดในกิจการพหุภาคี ร่วมต่อต้านลัทธิฝ่ายเดียวและการเมืองแบบใช้อำนาจ และส่งเสริมระเบียบโลกที่ยุติธรรมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
เคซีเอ็นเอยังรายงานด้วยว่า นางโชและนายหวังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ และได้ข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์อย่างสมบูรณ์ในประเด็นเหล่านี้ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม
การพบกันของรัฐมนตรีทั้งคู่ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน เกิดขึ้นราวสามสัปดาห์หลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีจีน ได้หารือกันเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหกปี ซึ่งผู้นำทั้งคู่ได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนและยกระดับความร่วมมือซึ่งกันและกัน