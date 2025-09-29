แผลงฤทธิ์! ไต้ฝุ่นบัวลอย พัดขึ้นฝั่งเวียดนาม ก่อฝนถล่ม-น้ำท่วม ดับแล้ว 1 สูญหายนับสิบ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ไต้ฝุ่นบัวลอยได้พัดขึ้นฝั่งทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศเวียดนามแล้วเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์(29 ก.ย.)นี้แรงลมกระโชกแรงได้พัดพาบ้านเรือนและทำให้ระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1 ราย และชาวประมงสูญหาย 12 ราย จากฤทธิ์ของพายุลูกนี้ก่อให้เกิดฝนตกหนักและก่อน้ำท่วมตามมา
สำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของเวียดนามระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.ของวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่น ไต้ฝุ่นบัวลอยเคลื่อนตัวอยู่บริเวณจังหวัดเหงะอานด้วยความเร็วลมสูง 88 กม./ชม. ซึ่งอ่อนกำลังลงจาก 117 กม./ชม. ก่อนพัดขึ้นฝั่งไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า โดยก่อนหน้านั้นพายุได้เคลื่อนตัวไปตามแนวชายฝั่งเวียดนามอยู่หลายชั่วโมง ซึ่งก่อให้เกิดคลื่นสูงถึง 8 เมตร
สำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติคาดว่าปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของเวียดนามนับจากคืนวันอาทิตย์(28 ก.ย.)ถึงวันอังคาร(30 ก.ย.)นี้ จะมีสะสมถึง 500 มิลลิเมตร
สื่อเวียดนามรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 1 รายในเหตุน้ำท่วมที่เมืองเว้ และมีชาวประมงสูยหาย 12 ราย หลังคลื่นลูกใหญ่ได้จมเรือประมง 4 ลำ ที่ออกหาปลาอยู่นอกชายฝั่งจังหวัดกว๋างจิ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอาทิตย์ รัฐบาลเวียดนามได้เตรียมการรับมือกับพายุลูกนี้ก่อนพัดขึ้นฝั่งด้วยการสั่งอพยพประชาชนกว่า 28,500 คนออกจากพื้นที่เสี่ยง และได้ออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มรุนแรง ขณะที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเกิดความล่าช้ารวมหลายร้อยเที่ยวบิน เนื่องมาจากสนามบิน 4 แห่งในจังหวัดทางตอนกลางของเวียดนามได้ปิดให้บริการเพื่อเตรียมรับมือกับพายุ