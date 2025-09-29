สภาสื่ออินโด ร้องเสรีภาพสื่อ หลังทำเนียบปธน.ริบบัตรนักข่าว ถูกจี้ปมโครงการอาหารโรงเรียนฟรี
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สภาสื่อมวลชนของอินโดนีเซียออกมาเรียกร้องให้มีเสรีภาพสื่อมากขึ้น หลังมีนักข่าวคนหนึ่งของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น อินโดนีเซีย ถูกริบใบอนุญาตทำข่าวหลังถามประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนจำนวนมากล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษที่มีต้นเหตุจากโครงการอาหารโรงเรียนฟรีของรัฐบาลปราโบโว โดยสภาสื่อมวลชนขอให้ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียคืนใบอนุญาตทำข่าวให้กับนักข่าวคนดังกล่าว
ติติน รอสมาซารี บรรณาธิการของซีเอ็นเอ็น อินโดนีเซีย เปิดเผยว่านักข่าวคนดังกล่าวถูกริบใบอนุญาตทำข่าวเมื่อคืนวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา หลังนักข่าวคนดังกล่าวถามประธานาธิบดีปราโบโวที่สนามบินในวันเดียวกันว่าเขามีการออกคำแนะนำให้กับสำนักงานโภชนาการแห่งชาติที่เป็นผู้ดูแลโครงการอาหารโรงเรียนฟรีหรือไม่ ซึ่งปราโบโวตอบว่าจะเชิญสำนักงานโภชนาการแห่งชาติมาพูดคุยเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ และโครงการดังกล่าวอาจประสบกับปัญหาในช่วงแรก แต่เตือนถึงการนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมือง
ก่อนหน้านั้น รองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติออกมาขอโทษกับกรณีที่มีเด็กนักเรียนล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษ โดยบอกว่าโครงการนี้ไม่ได้รับการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ
ด้านแมกกาซีน เทมโป้ ของอินโดนีเซียรายงานว่านักข่าวที่มาสัมภาษณ์ปราโบโวที่สนามบินในวันดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ถามคำถามอื่นที่นอกเหนือไปจากทริปการเดินทางเยือนต่างประเทศของปราโบโวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รวมถึงการเยือนสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ
สภาสื่อมวลชนอินโดนีเซียเรียกร้องให้ทำเนียบประธานาธิบดีออกมาอธิบายเหตุผลของการริบใบอนุญาตทำข่าวและคืนใบอนุญาตให้กับนักข่าวคนนั้น พร้อมกับเรียกร้องให้มีการปกป้องเสรีภาพสื่อ ขณะที่โฆษกของทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียบอกว่าทางสำนักงานสื่อของทำเนียบควรแก้ปัญหากับเรื่องที่เกิดขึ้น
โครงการอาหารโรงเรียนฟรีเป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลปราโบโว แต่ประสบปัญหาหลายครั้ง มีเด็กนักเรียนเกือบ 6 พันคนล้มป่วยจากอาหารของโครงการนับตั้งแต่การเริ่มต้นในเดือนมกราคม โดยเด็กนักเรียนมากถึงกว่า 1 พันคนล้มป่วยจากอาหารของโครงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ทั้งนี้ในเรื่องเสรีภาพสื่อ ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 127 จากทั้งหมด 180 ประเทศในดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนโลกประจำปี 2025 ขององค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (RSF) โดยอันดับของอินโดนีเซียในเรื่องเสรีภาพสื่อเพิ่มขึ้นถึง 16 อันดับในเวลาปีเดียว ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 85 ดีขึ้นกว่าในปี 2024 ที่ 2 อันดับ