เกาหลีใต้ยกเว้นวีซ่า กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน หวังกระตุ้นศก. มีผลวันนี้
มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นกลุ่มเพื่อท่องเที่ยวในเกาหลีใต้เริ่มมีผลแล้วในวันที่ 29 กันยายน ภายใต้ความหวังของรัฐบาลเกาหลีใต้ว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศจีนไปพร้อมๆ กัน
ภายใต้โครงการนำร่องดังกล่าวซึ่งจะมีผลถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า กลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะสามารถพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 15 วัน
มาตรการดังกล่าวมีขึ้นก่อนวันหยุดชาติวันชาติของจีน ระหว่างวันที่ 1–8 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับวันหยุดยาวต่อเนื่องของเกาหลีใต้ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
บริษัทต่างๆ ในเกาหลีใต้ต่างหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เช่น Shilla Duty Free ได้จัดแพ็กเกจทัวร์เรือสำราญสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่แอปพลิเคชั่นส่งอาหาร Baedal Minjok ก็กำลังเปิดตัวทางเลือกของระบบชำระเงินผ่าน Alipay และ WeChat Pay
เกาหลีใต้ได้ประกาศตัวโครงการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มของจีนมาตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังจากที่จีนประกาศยกเว้นวีซ่าให้กับชาวเกาหลีใต้เป็นเวลาไม่สูงสุด 30 วัน เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อน
ครั้งสุดท้ายที่เกาหลีใต้อนุญาตให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า คือช่วงเดือนธันวาคม 2017 ถึงมีนาคม 2018 ซึ่งตรงกับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพย็องชัง
ทั้งนี้ รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดี อี แจมยอง ของเกาหลีใต้ หวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดีขึ้น ในระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ของ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเปคที่เมืองคย็องจู ของเกาหลีใต้