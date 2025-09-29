สีหศักดิ์ขอบคุณญี่ปุ่น ปธ.ภาคีออตตาวา ผลักดันกัมพูชาร่วมมือไทย เก็บกู้ทุ่นระเบิด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน เฟซบุ๊กของกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรายละเอียดการหารือทวิภาคีของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับนายอิวายะ ทาเกชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 80 ที่นครนิวยอร์ก
นายสีหศักดิ์ได้แจ้งท่าทีของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยย้ำความปรารถนาของไทยที่จะเห็นสันติภาพและการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี พร้อมทั้งได้ขอบคุณญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 22 (อนุสัญญาออตตาวา) ที่มีบทบาทแข็งขันในการผลักดันให้กัมพูชาร่วมมือกับไทยเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างกัน
ทั้งสองฝ่ายยินดีกับมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างสองประเทศและความสำคัญของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือต่าง ๆ อย่างเต็มที่ อาทิ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (High Level Joint Commission: HLJC) นอกจากนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย และจะให้การสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานและความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่