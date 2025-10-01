|ที่มา
หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ทุ่มทุน เช่าป้ายโฆษณา ประกาศหาคู่!!
มีคนที่เชื่อใน “Love at firt sight…รักแรกพบ” แต่ผู้หญิงคนนี้บอก เธอเชื่อใน “Love ad first sight….รักแรกเห็นโฆษณา” ว่ามันน่าจะทำให้เธอหาคู่ชีวิตได้!!
ลิซา คาตาลาโน สาวนักธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้า วัย 42 ชาวเมืองซานแมทเทโอ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่โสดมาได้พักใหญ่ ลงทุนเช่าป้ายโฆษณาบิลบอร์ดหลายสิบป้าย ตลอดแนวถนนสาย ซานตาคลารา จนถึง ซานฟรานซิสโก เป็นระยะทางราว 72 กม. เพื่อลงประกาศ “หาหนุ่มโสด” มาเป็นสามีของเธอ
โดยระบุคุณสมบัติเพียงว่าเป็น เพศชาย อายุ 35-45 ปี มีความเชื่อทางศาสนา-การเมืองในทางเดียวกัน ที่สำคัญไม่มีประวัติก่ออาชญากรรม…แค่นั้น
สมัยนี้เรื่องลงโฆษณาหาคู่ เราว่าไม่แปลกหรอก แต่ลิซาบอกกับสื่ออย่าง นิวยอร์กโพสต์ ว่า “ถ้าพวกคุณรู้ว่า ฉันจ่ายค่าเช่าป้ายลงโฆษณาหาคู่ตามสื่อต่างๆ หมดไปเท่าไหร่ พวกคุณจะต้องช็อก!!”
ถึงหยั่งงั้น ลิซาก็ไม่ได้บอกตัวเลข ว่าจริงๆ เธอจ่ายไปเท่าไหร่กับการเช่าป้ายบิลบอร์ดตามถนนและบนรถแท็กซี่ เพื่อลงแคมเปญหาคู่ที่เริ่มมาตั้งแต่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา
แต่มีเคสหนึ่งลองเทียบดู เธอชื่อ “อีฟ ทิลลี-คูลสัน” เป็นทนายความสาว เคยเผยกับนิวยอร์กโพสต์ว่า เธอจ่ายค่าโฆษณาประกาศหาคู่ไปประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก็ตกกว่า 160,000 บาทแน่ะ
หูยยย…แรงอะ จะหา”ผู้”มาเป็นคู่ที ต้องจ่ายขนาดนี้ เราว่าเอาเงินไปช้อปปิ้งให้ฉ่ำปอดดีกว่า