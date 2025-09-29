‘นาธาน ลอว์’ นักสู้เพื่อปชต.ฮ่องกง ถูก ‘สิงคโปร์’ ปฏิเสธเข้าปท. เชื่อเจอฤทธิ์การเมือง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า นายนาธาน ลอว์ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกง ที่ปัจจุบันลี้ภัยอยู่ในอังกฤษออกมาเปิดเผยว่า เขาถูกสิงคโปร์ปฏิเสธไม่ให้เข้าไประเทศ เหตุเกิดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเขาเชื่อว่าเหตุผลของการถูกปฏิเสธดังกล่าวน่าจะมีเหตุผลจากเรื่องการเมือง
แถลงการณ์ของนายลอว์ที่เผยแพร่ในวันนี้ระบุว่า เขาถูกกักตัวอยู่ที่สนามบินสิงคโปร์เมื่อมาถึงในคืนวันเสาร์(27 ก.ย.) ก่อนที่อีก 4 ชั่วโมงจะถูกปฏิเสธเข้าประเทศ โดยเขาได้รับวีซ่าจากสิงคโปร์เพื่อจะไปร่วมงานที่จัดขึ้นเป็นการภายในที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน โดยเขาได้เดินทางด้วยบินจากนครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา มายังสิงคโปร์
นายลอว์ระบุต่อไปว่า ไม่มีการให้เหตุผลที่เขาถูกปฏิเสธเข้าประเทศจากสิงคโปร์ ทำให้เขาต้องขึ้นเครื่องบินกลับไปยังซานฟรานซิสโกในวันอาทิตย์(28 ก.ย.) หลังจากอยู่ในสิงคโปร์ราว 14 ชั่วโมง
“ผมคิดว่าการตัดสินใจปฏิเสธไม่ให้ผมเข้าประเทศเป็นเรื่องการเมือง แม้ไม่แน่ใจว่าจะมีแรงจากภายนอกอย่างเช่น พีอาร์ซี (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือไม่” นายลอว์ระบุ โดยปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติม
ด้านรัฐบาลสิงคโปร์แถลงยืนยันว่านายลอว์ถูกปฏิเสธเข้าประเทศ พร้อมชี้แจงว่าผู้ถือวีซ่าจะต้องถูกตรวจสอบเพิ่มเติมที่ชายแดน และว่า นายลอว์เป็นผู้ที่ถูกตำรวจฮ่องกงออกหมายจับภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ
“การเข้ามาและการอยู่ในประเทศของนายลอว์จะไม่เป็นผลดีต่อประโยชน์ชาติของสิงคโปร์” แถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ระบุ
ทั้งนี้ นายลอว์ เป็นหนึ่งในกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกงหลายรายที่หลบลี้หนีภัยออกจากแผ่นดินเกิดของตนเอง หลังจากถูกทางการฮ่องกงตั้งข้อหาดำเนินคดีภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจฮ่องกงได้ออกหมายจับและตั้งเงินรางวัลนำจับอีกรายละ 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4 ล้านบาท) ในส่วนของนายลอว์นั้นถูกกล่าวหาว่าสมคบกับต่างชาติและปลุกปั่นให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนฮ่องกงออกจากจีน