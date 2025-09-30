‘ทรัมป์-เนทันยาฮู’ เห็นชอบแผนสันติภาพกาซาฉบับใหม่ ชูเป็นวันแห่งปวศ.
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล แถลงว่า พวกเขาได้บรรลุ “แผนสันติภาพใหม่สำหรับฉนวนกาซา” และเตือนให้กลุ่มฮามาสยอมรับแผนการดังกล่าว
ภายใต้แผนสันติภาพใหม่นี้ ได้มีการเสนอให้ยุติปฏิบัติการทางทหารทันที โดยฮามาสจะต้องปล่อยตัวตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน รวมถึงส่งมอบศพของตัวประกันอีกกว่าหลายสิบรายที่เชื่อว่าเสียชีวิตไปแล้วภายใน 72 ชั่วโมง แลกกับการที่อิสราเอลจะปล่อยตัวชาวกาซาที่ถูกควบคุมตัวไว้หลายร้อยคน
แหล่งข่าวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาหยุดยิง บอกกับบีบีซีว่า เจ้าหน้าที่ฮามาสได้รับข้อเสนอ 20 ข้อจากทำเนียบขาวแล้ว โดยเอกสารดังกล่าวระบุชัดว่า ฮามาสจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปกครองกาซา และยังเปิดโอกาสให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ในอนาคต
การแถลงข่าวประกาศข้อตกลงดังกล่าวหลังการหารือที่ทำเนียบขาว ทรัมป์กล่าวว่าแผนดังกล่าวถือเป็น “วันประวัติศาสตร์เพื่อสันติภาพ”
อย่างไรก็ดีทรัมป์ย้ำว่าเนทันยาฮูจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ เพื่อดำเนินการทำลายภัยคุกคามจากฮามาสให้สิ้นซาก หากฮามาสไม่ยอมรับข้อเสนอนี้
ด้านเนทันยาฮูกล่าวต่อว่า หากฮามาสปฏิเสธแผนหรือไม่ปฏิบัติตามแผนการดังกล่าว อิสราเอลจะจบเรื่องนี้เอง
ทางการปาเลสไตน์ (PA) ซึ่งมีอำนาจปกครองในเขตเวสต์แบงก์ที่อิสราเอลยึดครอง ได้ออกแถลงผ่านสำนักข่าว WAFA ถึงความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ว่า เป็นการดำเนินการที่จริงใจและมุ่งมั่น
แถลงการณ์ของ PA ระบุว่า เราขอยืนยันเจตนาร่วมในการทำงานกับสหรัฐ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และหุ้นส่วนต่างๆ เพื่อยุติสงครามในกาซา ทำให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเพียงพอ และดำเนินการปล่อยตัวตัวประกันและนักโทษ
ทั้งนี้ หากข้อเสนอดังกล่าวถูกนำไปสู่การปฏิบัติตามจริง จะเริ่มต้นด้วยการยุติปฏิบัติการทางทหารทันที และในส่วนของ “แนวรบ” ที่มีอยู่จะยังถูกตรึงไว้จนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขสำหรับการถอนกำลังทหารแบบเป็นขั้นเป็นตอน
ภายใต้แผนของทรัมป์ ฮามาสจะต้องวางอาวุธ และทำลายอุโมงค์รวมถึงโรงงานผลิตอาวุธทั้งหมด โดยอิสราเอลจะส่งคืนศพชาวกาซา 15 ราย ทุกครั้งที่ตัวประกันชาวอิสราเอลแต่ละตยได้รับการปล่อยตัว
แผนการดังกล่าวยังระบุว่า เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อเสนอนี้แล้ว ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไปในกาซาทันที และสหรัฐยังร่างแผนสำหรับการบริหารกาซาในอนาคตด้วย
สหรัฐเสนอว่า คณะกรรมการชาวปาเลสไตน์ที่เป็นนักวิชาการ มีความเป็นกลาง และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองจะเข้ามาบริหารกาซาเป็นการชั่วคราว โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านระหว่างประเทศชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นภายใต้ชื่อเรียกว่า “คณะกรรมการเพื่อสันติภาพ” หรือ Board of Peace ซึ่งจะมีทรัมป์เป็นประธาน
นายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนี้ ร่วมกับผู้นำประเทศอื่นๆ ที่จะมีการประกาศต่อไป โดยแบลร์ระบุถึงแผนการนี้ว่า เป็นแผนที่กล้าหาญและชาญฉลาด
เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แสดงความยินดีกับแผนดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน และทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐ เพื่อนำข้อตกลงนี้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง พร้อมเสริมว่า ฮามาสควรยอมรับข้อเสนอนี้และยุติความทุกข์ทรมานของผู้คน ด้วยการวางอาวุธและปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมด
อันโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวว่า เขารู้สึกมีกำลังใจจากการตอบสนองเชิงบวกของเนทันยาฮูต่อข้อเสนอนี้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายคว้าโอกาสนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้สันติภาพมีโอกาสเกิดขึ้นจริง”
ขณะที่ เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ยกย่องข้อเสนอนี้ โดยกล่าวว่า ฝรั่งเศสพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในความพยายามยุติสงครามและปล่อยตัวประกัน และว่า องค์ประกอบเหล่านี้จะต้องปูทางไปสู่การหารือเชิงลึกกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสันติภาพถาวรในภูมิภาค บนพื้นฐานของแนวทางแก้ปัญหาแบบสองรัฐ