ทรัมป์ จ่อเก็บภาษี 100% ภาพยนตร์ที่ผลิตนอกสหรัฐ ส่อกระทบสตูดิโอ-คอหนัง
สำนักข่าวรอยเตอร์และซีเอ็นเอ็นรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศจัดเก็บภาษีในอัตรา 100% แก่ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ผลิตในต่างประเทศและถูกส่งกลับมาฉายในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์จัดเก็บภาษีแก่เรื่องการบริการ
ทรัมป์โพสต์ลงบนทรูธโซเชียลว่า ประเทศต่างๆ แย่งธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไปจากสหรัฐ เหมือนกับการแย่งลูกอมไปจากมือเด็ก อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยว่าเขาจะเก็บภาษีภาพยนตร์ที่ผลิตในต่างประเทศในอัตราสูงถึง 100% ได้อย่างไร และเขาจะใช้อำนาจทางกฎหมายใดในการทำเช่นนั้น
ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม ทรัมป์เคยพูดถึงแนวคิดที่จะเก็บภาษีภาพยนตร์ต่างชาติในอัตรา 100% เพราะประเทศอื่นมอบการอุดหนุนทางภาษีเพื่อดึงดูดผู้ผลิตภาพยนตร์ให้ไปทำหนังในต่างชาติ โดยทรัมป์บอกว่ารัฐแคลิฟอร์เนียได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม รัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงรัฐอื่นๆ ในสหรัฐมีการเสนอและดำเนินการอุดหนุนทางภาษีเพื่อดึงดูดการทำหนังเช่นกัน
เจย์ ชัวร์ รองประธานหน่วยงาน United Talent Agency ให้ความเห็นกับซีเอ็นเอ็นว่า แม้นักแสดงและผู้กำกับหนังชาวอเมริกันจะชอบผลิตภาพยนตร์ในสหรัฐ แต่ค่าแรงของเจ้าหน้าที่และการได้เงินอุดหนุนที่น้อย ทำให้บรรดาสตูดิโอของฮอลลีวู้ดเลือกที่จะจ่ายเงินซื้อค่าตั๋วเครื่องบินและค่าโรงแรมเพื่อนำทีมถ่ายทำไปถ่ายภาพยนตร์ในต่างชาติมากกว่าเพราะค่าใช้จ่ายโดยรวมน้อยกว่าการผลิตภาพยนตร์ในสหรัฐ
การประกาศดังกล่าวส่งสัญญาณว่าทรัมป์มุ่งเป้าที่จะใช้นโยบายกีดกันทางการค้าแก่อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทำให้เกิดความไม่แน่นอนแก่สตูดิโอต่างๆ ที่ร่วมผลิตภาพยนตร์กับสตูดิโอในต่างชาติและก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับรายได้ของภาพยนตร์ที่จะได้จากการฉาย นายเปาโล เปสคาตอเร นักวิเคราะห์ของ PP Foresight กล่าวว่าการเก็บภาษีภาพยนตร์ที่ผลิตในต่างชาติจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตภาพยนตร์สูงขึ้นและอาจส่งต่อภาระทางค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ยอดจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์ในสหรัฐลดลงเช่นกัน เพราะหนังฟอร์มยักษ์เข้าโรงฉายน้อยลงนับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ผู้คนหันไปรับชมภาพยนตร์ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมากขึ้น