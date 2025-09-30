เกาหลีเหนือ ประกาศกลาง UNGA ไม่มีวันล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายคิม ซอนกยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือ กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ ยืนกรานว่าเกาหลีเหนือจะไม่มีวันล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์และจะไม่มีวันเปลี่ยนจุดยืนนี้ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดก็ตาม
นี่ถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือส่งเจ้าหน้าที่จากกรุงเปียงยางไปขึ้นกล่าวต่อที่ประชุม UNGA นับตั้งแต่ปี 2018 นายคิมกล่าวเมื่อวันที่ 29 กันยายน ว่าการทำให้เกาหลีเหนือปลอดอาวุธนิวเคลียร์จะเปรียบเหมือนเป็นการเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยอมจำนนต่ออธิปไตยและสิทธิในการมีอยู่รวมถึงจะเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของประเทศ ซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่มีวันทำเช่นนั้น
นายคิมกล่าวชื่นชมการป้องปรามสงครามของเกาหลีเหนือที่ดีขึ้นท่ามกลางภัยคุกคามจากสหรัฐและพันธมิตร ทำให้เกาหลีเหนือควบคุมความพยายามของฝ่ายศัตรูในการยั่วยุเพื่อให้เกิดสงครามและสามารถรักษาสมดุลของอำนาจในคาบสมุทรเกาหลี
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือมาตั้งแต่ปี 2006 เพื่อหยุดไม่ให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธทิ้งตัว แต่รัสเซียและจีนยืนกรานว่ายูเอ็นควรลดการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมและเพื่อโน้มน้าวเกาหลีเหนือให้กลับมาสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐออกมากล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าอยากพบหารือกับนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือในปีนี้ แต่ผู้นำคิมยังปฏิเสธข้อเสนอในการกลับมาติดต่อทางการทูตโดยตรงกับสหรัฐ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นำคิมกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องเลี่ยงการพูดคุยกับสหรัฐ แต่สหรัฐจะต้องหยุดยืนกรานให้เกาหลีเหนือยอมวางอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ทำเช่นนั้นเพื่อแลกกับการยุติคว่ำบาตร